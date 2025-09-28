Verbio SE: Rekordproduktion trotz 137,9 Millionen Euro Verlust im Geschäftsjahr!

Trotz dieser Herausforderungen konnte Verbio die Produktion steigern und erreichte Rekordwerte von über 1,2 Millionen Tonnen Biodiesel und Bioethanol sowie 1.190 Gigawattstunden Biomethan. Auch das CO2-Einsparpotenzial der Produkte stieg von 4,4 auf 5,5 Millionen Tonnen. Diese positiven Produktionszahlen stehen jedoch im Schatten der finanziellen Schwierigkeiten.

Der Biokraftstoffhersteller Verbio SE hat im Geschäftsjahr 2024/25 erhebliche finanzielle Rückschläge erlitten, die auf rückläufige Preise und gesunkene Gewinnspannen bei Bioethanol und Biomethan zurückzuführen sind. Laut Unternehmensangaben musste Verbio zudem Wertberichtigungen auf Lagerbestände vornehmen. Infolgedessen wies das Unternehmen einen Verlust von 137,9 Millionen Euro aus, nachdem im Vorjahr noch ein Gewinn von 20,1 Millionen Euro erzielt wurde. Das EBITDA brach dramatisch von 121,6 Millionen Euro auf lediglich 14,2 Millionen Euro ein, während der Umsatz leicht von 1,66 auf 1,58 Milliarden Euro sank.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 zeigt sich das Management optimistisch und erwartet eine deutliche Erholung des Ergebnisses auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Die Hoffnung auf eine Marktnormalisierung in Europa und den Hochlauf der neuen Produktionsanlage im US-Bundesstaat Iowa sind zentrale Faktoren für diese Prognose. Der Vorstand plant, der Hauptversammlung im Dezember vorzuschlagen, die Dividende auszusetzen, um den Bilanzgewinn vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Reaktion der Börse auf die Nachrichten war negativ, mit einem Kursverlust von 0,7 Prozent, was seit Jahresbeginn einem Rückgang von fast acht Prozent entspricht. Analysten, wie Constantin Hesse von Jefferies, bestätigen die vorab veröffentlichten Eckdaten und zeigen sich mit dem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr einverstanden.

Die Herausforderungen, vor denen Verbio steht, sind vor allem auf gesunkene Gewinnspannen und Marktbedingungen zurückzuführen, die durch regulatorische Veränderungen und einen allgemeinen Rückgang der THG-Prämien beeinflusst werden. Dennoch bleibt das Unternehmen zuversichtlich, dass die Implementierung der RED III und die steigende Nachfrage nach Biokraftstoffen und erneuerbaren Chemikalien langfristig positive Effekte auf das Geschäft haben werden. Vorstandsvorsitzender Claus Sauter betont die Bedeutung einer verlässlichen Dividendenpolitik und die Notwendigkeit, in schwierigen Zeiten verantwortungsvoll zu handeln.

Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 10,95EUR auf Tradegate (26. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.