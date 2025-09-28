Ölpreise steigen: Trump drängt auf Stopp des russischen Energiehandels!

Ein zentrales Thema, das die Märkte beschäftigt, ist der Druck von US-Präsident Donald Trump auf Länder, die russisches Öl importieren. Trump forderte den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf, den Energiehandel mit Russland vollständig einzustellen. Diese Energiegeschäfte sind für Russland eine wesentliche Einnahmequelle zur Finanzierung des Krieges gegen die Ukraine. Analystin Gao Mingyu von SDIC Essence Futures Co sieht kurzfristig Potenzial für steigende Preise, während Commerzbank-Expertin Barbara Lambrecht auf eine mögliche Überversorgung im zweiten Halbjahr hinweist. Die OPEC wird voraussichtlich bestätigen, dass die Ölproduktion ansteigt und somit mehr Öl auf den Markt gelangt.

Am Freitag stiegen die Ölpreise leicht an, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent für November-Lieferungen bei 70,26 US-Dollar notierte, was einem Anstieg von 84 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI erhöhte sich um 96 Cent auf 65,94 Dollar. Im Vergleich zum Wochenbeginn liegen die Ölpreise derzeit etwa drei Dollar höher.

Am Donnerstag hatten die Ölpreise einen leichten Rückgang verzeichnet, nachdem sie zuvor zwei Tage in Folge gestiegen waren. Brent-Öl fiel auf 69,06 US-Dollar pro Barrel, während WTI um 32 Cent auf 64,67 Dollar sank. Marktbeobachter führten diesen Rückgang auf die wachsenden Sorgen über ein drohendes Überangebot zurück, insbesondere aufgrund von Meldungen aus dem Irak, wo eine wichtige Ölpipeline nach mehr als zwei Jahren wieder in Betrieb genommen werden soll.

Der OPEC-Korbpreis stieg am Donnerstag auf 71,50 US-Dollar pro Barrel, was einem Anstieg von 0,71 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Dies zeigt, dass die Organisation der erdölexportierenden Länder weiterhin eine wichtige Rolle auf dem globalen Ölmarkt spielt.

Trump hat auch die EU aufgefordert, den Energiehandel mit Russland einzustellen, um den Druck auf Moskau zu erhöhen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die russische Wirtschaft zu schwächen, die stark von den Energieexporten abhängt. In der Türkei stammen 66 Prozent der Ölimporte und 41 Prozent der Gasimporte aus Russland, was die Komplexität der geopolitischen Situation verdeutlicht. Trump hat bereits Sanktionen gegen Indien verhängt, um auch dort den Energiehandel mit Russland zu reduzieren.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 68,75USD auf L&S Exchange (26. September 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.