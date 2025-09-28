Euro unter Druck: US-Konjunkturdaten sorgen für Rückgang auf 1,1653 Dollar

Die US-Konjunkturdaten, die den Dollar gegenüber dem Euro stärkten, überraschten positiv. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken deutlich, was als Indikator für die Stabilität des US-Arbeitsmarktes gilt. Diese Entwicklung ist besonders relevant, da die monatlichen Arbeitsmarktberichte zuletzt enttäuschend ausgefallen waren. Die US-Notenbank Fed hatte ihre jüngste Leitzinssenkung mit der schwachen Arbeitsmarktentwicklung begründet. Zudem stiegen die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter im August unerwartet, und die US-Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal stärker als zuvor geschätzt. Helaba-Volkswirt Ulrich Wortberg kommentierte, dass die Konjunktursorgen durch diese Zahlen tendenziell abnehmen könnten, was die Fantasie auf weitere Zinssenkungen dämpfen würde.

Am Donnerstag geriet der Euro aufgrund starker US-Konjunkturdaten unter Druck und fiel im New Yorker Handel auf 1,1653 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1739 Dollar fest, was einen Rückgang im Vergleich zum Vortag darstellt. Vor einer Woche hatte der Euro noch bei 1,1919 Dollar gestanden, dem höchsten Stand seit Mitte 2021, bevor er einen Abwärtstrend einleitete, der durch einen gescheiterten Erholungsversuch verstärkt wurde.

Am Freitag stabilisierte sich der Euro leicht und wurde bei 1,1680 US-Dollar gehandelt, was eine kleine Erholung nach den Verlusten vom Vortag darstellt. Der Fokus der Anleger richtete sich auf bevorstehende Preisdaten aus den USA, insbesondere auf den PCE-Preisindex, der für die Zinspolitik der Fed von großer Bedeutung ist. Experten wiesen darauf hin, dass der PCE-Kerndeflator im Vormonat weiter gestiegen ist und nur knapp unter der 3-Prozent-Marke liegt, was über dem Ziel der Fed liegt. Dies führt zu einem Dilemma für die Notenbank, die sowohl für Vollbeschäftigung als auch für Preisstabilität sorgen muss.

Zusätzlich belasteten enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland, insbesondere der Rückgang des Ifo-Geschäftsklimas, die Eurozone. Ein US-Notenbanker äußerte sich zurückhaltend zu weiteren Zinssenkungen, was den Dollar stützte und den Euro zusätzlich unter Druck setzte. Die Anleger bleiben auf der Suche nach weiteren Konjunkturdaten, die die Richtung der Währungen beeinflussen könnten.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,170USD auf Forex (28. September 2025, 02:32 Uhr) gehandelt.