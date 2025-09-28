VW unter Druck: Gericht erklärt Diesel-Abgasreinigung für rechtswidrig!

Das Gericht wies die Berufungen des KBA und von VW gegen eine frühere Entscheidung des Verwaltungsgerichts Flensburg zurück, das bereits 2023 die Freigabe als rechtswidrig eingestuft hatte. Die Deutsche Umwelthilfe hatte die Klage eingereicht und weitgehend gewonnen. Das Oberverwaltungsgericht stellte fest, dass das Software-Update zwei unzulässige Abschalteinrichtungen enthielt und forderte das KBA auf, VW zur Behebung der Mängel zu verpflichten.

Das Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein hat in einem wegweisenden Urteil eine Abschalteinrichtung für die Diesel-Abgasreinigung von Volkswagen (VW) als rechtswidrig erklärt. Das Gericht entschied, dass das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) die Freigabe für ein Software-Update, das nach dem Dieselskandal durchgeführt wurde, nicht hätte erteilen dürfen. Im Mittelpunkt des Verfahrens stand das sogenannte Thermofenster, eine Funktion, die die Abgasreinigung bei niedrigeren Temperaturen verringert und somit zu höheren Schadstoffemissionen führt. Diese Praxis ist seit Jahren umstritten und wird von Umweltschützern als unzulässig kritisiert.

Obwohl das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, da eine Revision zum Bundesverwaltungsgericht nicht zugelassen wurde, können KBA und VW Beschwerde gegen diese Entscheidung einlegen. VW und das KBA argumentieren, dass das Thermofenster notwendig sei, um den Motor vor Schäden zu schützen, und berufen sich auf Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), die besagen, dass solche Maßnahmen nur zulässig sind, wenn keine anderen Lösungen zur Verfügung stehen.

Parallel zu den rechtlichen Auseinandersetzungen hat VW aufgrund schwacher Nachfrage die Produktion in mehreren Werken, darunter Zwickau und Dresden, vorübergehend reduziert. In Emden drohen ebenfalls Schließtage, während in Wolfsburg aufgrund der hohen Nachfrage nach Verbrenner-Modellen Sonderschichten eingeführt werden. Die Produktionsanpassungen sind vor allem auf die schwache Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zurückzuführen.

Insgesamt zeigt die Situation, dass VW nicht nur mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert ist, sondern auch mit den sich verändernden Marktbedingungen, die durch die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und die gleichzeitige Unsicherheit in der Dieseltechnik geprägt sind. Die Deutsche Umwelthilfe plant, auf Basis des aktuellen Urteils weitere Verfahren gegen Diesel-Fahrzeuge verschiedener Hersteller einzuleiten, was die rechtlichen Auseinandersetzungen im Automobilsektor weiter anheizen könnte.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 91,18EUR auf Tradegate (26. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.