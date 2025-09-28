Rekordvermögen weltweit: 269 Billionen Euro und wachsende Ungleichheit!

Die USA nehmen mit einem Netto-Geldvermögen von 311.000 Euro pro Kopf die Spitzenposition ein, gefolgt von Deutschland mit 86.800 Euro auf Platz 13. Besonders auffällig ist, dass die Hälfte des globalen Wachstums der Finanzvermögen 2024 auf die USA entfällt, wo Anleger verstärkt in Wertpapiere investieren. Diese Anlageklasse hat sich in den letzten Jahren deutlich besser entwickelt als Bankeinlagen oder Versicherungen.

Laut der aktuellen Vermögensstudie der Allianz haben private Haushalte weltweit Ende letzten Jahres ein Rekordvermögen von 269 Billionen Euro brutto erreicht. Dies stellt einen Anstieg von 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr dar, was das Wachstum des Vorjahres von 8,0 Prozent übertrifft. Die Allianz prognostiziert für 2025 ein weiteres Wachstum von etwa 6 Prozent. Die Studie analysiert Geldvermögen und Verschuldung in 57 Ländern, die zusammen 91 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung und 72 Prozent der Weltbevölkerung repräsentieren. Berücksichtigt werden Bargeld, Bankeinlagen, Wertpapiere sowie Ansprüche gegenüber Versicherungen und Pensionsfonds, Immobilien bleiben jedoch unberücksichtigt.

Allerdings ist das Vermögen stark ungleich verteilt: Die reichsten 10 Prozent der Bevölkerung in den betrachteten Ländern, etwa 570 Millionen Menschen, besitzen mehr als 85 Prozent des gesamten Nettofinanzvermögens. Diese Ungleichheit wirft Fragen zur Verteilung des Wohlstands auf und könnte langfristig soziale Spannungen verstärken.

In Deutschland zeigen führende Forschungsinstitute eine vorsichtige Optimismus hinsichtlich der wirtschaftlichen Erholung, warnen jedoch vor anhaltenden Unsicherheiten. Die deutsche Wirtschaft steht demnach auf "wackeligen Beinen", und es bedarf grundlegender Strukturreformen, um ein nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten. Die staatlichen Investitionen spielen eine entscheidende Rolle für die wirtschaftliche Stabilität.

Zusätzlich wird die US-Wirtschaft als stärker wachsend als erwartet beschrieben, mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 3,8 Prozent im zweiten Quartal. Auch die Aufträge für langlebige Güter in den USA sind unerwartet gestiegen, was auf eine positive Entwicklung im Produktionssektor hinweist.

Insgesamt zeigt die Allianz-Studie, dass trotz des Rekordvermögens der Haushalte die Herausforderungen durch ungleiche Vermögensverteilung und wirtschaftliche Unsicherheiten in verschiedenen Regionen nicht zu unterschätzen sind.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 357,9EUR auf Tradegate (26. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.