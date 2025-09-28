Merck KGaA unter Druck: Zölle und Führungswechsel belasten die Aktie!

Nach einem Höchststand von 231,50 Euro Ende 2021 hat die Aktie in den letzten Jahren kontinuierlich an Wert verloren und zählt mit einem Minus von 24 Prozent im laufenden Jahr zu den schwächsten Dax-Titeln. Der aktuelle Börsenwert von Merck liegt bei etwa 46 Milliarden Euro, was den Konzern aus der Top Ten der wertvollsten deutschen Unternehmen verdrängt hat.

Die Aktien des Pharma- und Spezialchemiekonzerns Merck KGaA stehen unter Druck, nachdem US-Präsident Donald Trump Zölle von 100 Prozent auf Arzneimittelimporte in die USA angekündigt hat. Diese Maßnahme, die ab dem 1. Oktober in Kraft treten soll, sorgt für Unsicherheit in der Branche. Vorbörslich gaben die Merck-Papiere auf der Handelsplattform Tradegate um 1,1 Prozent auf 105,20 Euro nach. Zu Beginn des Handels fiel der Kurs sogar auf 101 Euro, was das Risiko birgt, das Jahrestief von 100,70 Euro zu unterschreiten. Ein solcher Rückgang würde den niedrigsten Stand seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020 markieren, als die Aktie zeitweise unter 100 Euro fiel.

Zusätzlich zu den Zollankündigungen kam am Donnerstag die Nachricht über einen bevorstehenden Führungswechsel im Unternehmen. Kai Beckmann, derzeit Leiter der Elektroniksparte, wird die Nachfolge von Belen Garijo antreten, deren Vertrag bis Ende April 2026 läuft. Garijo hat in ihrer Amtszeit sowohl das Rekordhoch der Aktie als auch den anschließenden Kursverlust erlebt. Unter ihrer Führung haben die Merck-Papiere über ein Viertel ihres Wertes verloren, während der Dax im gleichen Zeitraum um mehr als die Hälfte zulegte.

Die Bestellung von Beckmann brachte kurzfristig etwas Erleichterung für die Aktie, die sich nach der Bekanntgabe der Personalie leicht erholte. Am Nachmittag notierte das Papier mit einem Minus von 1,6 Prozent, nachdem es zuvor um bis zu 2,7 Prozent gefallen war. Analyst Richard Vosser von JPMorgan glaubt, dass der Markt die Personalie weitgehend erwartet hat, da bereits seit längerem Spekulationen über einen Führungswechsel im Raum standen. Beckmanns langjährige Erfahrung und Erfolge in der Neuausrichtung der Elektroniksparte auf das Halbleitergeschäft könnten ihm in seiner neuen Rolle zugutekommen.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 107,2EUR auf Tradegate (26. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.