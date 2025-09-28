Starke Allianz im Luftverkehr: Gewerkschaften bündeln Kräfte für Beschäftigte!
Die drei Fachgewerkschaften im Luftverkehr, die Arbeitnehmergewerkschaft im Luftverkehr (Agil), die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) und die Vereinigung Cockpit (VC), haben beschlossen, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren. Unter dem gemeinsamen Namen "We are Aviation" wollen sie eine Allianz bilden, um eine starke gemeinsame Stimme für alle Beschäftigtengruppen im Luftverkehr zu entwickeln. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass alle drei Gruppen – Cockpit, Kabine und Bodenpersonal – für den operativen Betrieb einer Airline unerlässlich sind. Andreas Pinheiro, Präsident der VC, betont die Notwendigkeit, Kräfte zu bündeln, um den Herausforderungen der Branche besser begegnen zu können.
Die Gewerkschaften sehen sich mit zahlreichen branchenweiten Herausforderungen konfrontiert, darunter Tarifflucht, Personalmangel, steigende Belastungen und Sicherheitsrisiken. Thorsten Beißner, Vorstandsvorsitzender von Agil, hebt hervor, dass die Zusammenarbeit besonders bei Themen von Bedeutung ist, die alle Berufsgruppen betreffen. Die Allianz soll nicht nur den Austausch zwischen den Gewerkschaften fördern, sondern auch die Interessen der Beschäftigten in der Luftfahrtbranche vertreten. Die drei Gewerkschaften betonen, dass sie trotz der Zusammenarbeit ihre Eigenständigkeit in der Tarifarbeit und anderen verbandsspezifischen Themen wahren werden.
Parallel dazu steht die Lufthansa unter Druck, ihre Kosten zu senken. Das Unternehmen plant, in den kommenden Jahren ein Fünftel der Verwaltungsjobs abzubauen, was eine erhebliche Reduzierung der Mitarbeiterzahl in diesem Bereich bedeuten würde. Die genauen Details zu den betroffenen Stellen und Abteilungen sind derzeit noch unklar. Der Konzern hatte zuletzt rund 103.000 Mitarbeiter. Die Lufthansa wird voraussichtlich am 29. September neue Mittelfristziele auf ihrem Kapitalmarkttag vorstellen.
Zusätzlich äußert die Lufthansa Bedenken hinsichtlich möglicher Kürzungen im deutschen Flugverkehr, insbesondere an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden. Der Konzern warnt, dass ohne politische Entlastungen bei Steuern und Gebühren weitere Reduzierungen im Flugangebot zu erwarten sind. Lufthansa-Chef Jens Ritter hat bereits eine Liste von Flughäfen genannt, die aus betriebswirtschaftlicher Sicht überprüft werden müssen. Die Entscheidungen über konkrete Kürzungen im Sommerflugplan 2026 stehen jedoch noch aus und hängen von zukünftigen politischen Entscheidungen ab.
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 7,754EUR auf Tradegate (26. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
