Starke Allianz im Luftverkehr: Gewerkschaften bündeln Kräfte für Beschäftigte!

Die drei Fachgewerkschaften im Luftverkehr, die Arbeitnehmergewerkschaft im Luftverkehr (Agil), die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) und die Vereinigung Cockpit (VC), haben beschlossen, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren. Unter dem gemeinsamen Namen "We are Aviation" wollen sie eine Allianz bilden, um eine starke gemeinsame Stimme für alle Beschäftigtengruppen im Luftverkehr zu entwickeln. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass alle drei Gruppen – Cockpit, Kabine und Bodenpersonal – für den operativen Betrieb einer Airline unerlässlich sind. Andreas Pinheiro, Präsident der VC, betont die Notwendigkeit, Kräfte zu bündeln, um den Herausforderungen der Branche besser begegnen zu können.

Die Gewerkschaften sehen sich mit zahlreichen branchenweiten Herausforderungen konfrontiert, darunter Tarifflucht, Personalmangel, steigende Belastungen und Sicherheitsrisiken. Thorsten Beißner, Vorstandsvorsitzender von Agil, hebt hervor, dass die Zusammenarbeit besonders bei Themen von Bedeutung ist, die alle Berufsgruppen betreffen. Die Allianz soll nicht nur den Austausch zwischen den Gewerkschaften fördern, sondern auch die Interessen der Beschäftigten in der Luftfahrtbranche vertreten. Die drei Gewerkschaften betonen, dass sie trotz der Zusammenarbeit ihre Eigenständigkeit in der Tarifarbeit und anderen verbandsspezifischen Themen wahren werden.