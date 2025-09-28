fox e-mobility AG: Strategiewechsel für schnellere Gewinne und weniger Risiko!

Zukünftig wird fox e-mobility eine Lizenz- oder Koproduktion des MIA 2.0 in Zusammenarbeit mit einem großen Automobilhersteller anstreben. In dieser neuen Rolle wird fox e-mobility als Finanz- und Entwicklungspartner fungieren, um das Fahrzeugkonzept gewinnbringend zu vermarkten und schneller in die Gewinnzone zu gelangen. Die Finanzplanung bis September 2026 sieht vor, dass das Unternehmen innerhalb der nächsten 12 Monate etwa 7,3 Millionen Euro benötigt, um den ersten fahrbaren Prototypen zu produzieren und die Kooperation mit einem OEM vorzubereiten.

Die fox e-mobility AG hat am 25. September 2025 eine grundlegende Änderung ihrer Unternehmensstrategie beschlossen, die auf eine profitablere Ausrichtung mit einem kürzeren Investmenthorizont abzielt. Der Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, hat entschieden, von der ursprünglichen Planung, die Serienproduktion des Elektrofahrzeugs MIA 2.0 als alleiniger Hersteller zu übernehmen, abzurücken. Diese Entscheidung reduziert den erheblichen Kapitalbedarf, der für den Produktionsstart im mehrstelligen Millionenbereich erforderlich gewesen wäre, und minimiert somit die Risiken für die Aktionäre, die an der laufenden Kapitalerhöhung teilnehmen.

Die Mittel sollen hauptsächlich durch das aktuelle Bezugsangebot aufgebracht werden, ergänzt durch Fremdkapital von institutionellen Investoren. 80 % der Mittel aus dem Bezugsangebot werden für die Entwicklung des MIA 2.0-Prototypen verwendet, der im Oktober 2026 auf dem Pariser Autosalon präsentiert werden soll. Die Qualität und der Entwicklungsstand des Prototypen sind entscheidend für den Erfolg der Präsentation.

Zusätzlich wird eine Umschuldung in Form eines Debt-to-Equity-Swaps durchgeführt, um die Liquidität des Unternehmens zu verbessern und Verbindlichkeiten in Höhe von bis zu 4 Millionen Euro abzubauen. Dies schafft Raum für zukünftige Kreditaufnahmen. Die fox e-mobility AG plant, bis Ende 2025 das Design des MIA 2.0 abzuschließen und die Prototypenproduktion bis September 2026 zu realisieren. Der Preis für die Basisversion des MIA 2.0 wird bei 22.900 Euro liegen, was durch die Co-Produktion mit einem Hersteller in einem wettbewerbsfähigen Land ermöglicht wird.

Die neue Strategie zielt darauf ab, die Entwicklungsinvestitionen kurzfristig zu monetarisieren und die Gewinne direkt an die Aktionäre auszuschütten, während der OEM die Finanzierung der Serienproduktion übernimmt.

Die fox e-mobility Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,01 % und einem Kurs von 1,010EUR auf Berlin (26. September 2025, 15:12 Uhr) gehandelt.