Evonik senkt Prognose: Schwache Nachfrage drückt auf EBITDA und Umsatz
Die Evonik Industries AG hat am 25. September 2025 eine Anpassung ihrer Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben, basierend auf der aktuellen Geschäftslage und Marktentwicklungen. Ursprünglich erwartete das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA zwischen 2,0 und 2,3 Milliarden Euro, wobei bereits signalisiert wurde, dass nur das untere Ende dieser Spanne wahrscheinlich erreicht werden kann. Die aktuelle Markterwartung liegt bei 1,96 Milliarden Euro. In Anbetracht der anhaltend schwachen Nachfrage revidiert Evonik nun seine Prognose auf etwa 1,9 Milliarden Euro, was einen Rückgang im Vergleich zu 2,065 Milliarden Euro im Jahr 2024 darstellt.
Zusätzlich wird die Cash Conversion Rate, die zuvor bei etwa 40 Prozent angesetzt wurde, nun zwischen 30 und 40 Prozent erwartet. Diese Anpassung ist auf die schwache Nachfrage zurückzuführen, die auch die Reduktion des Umlaufvermögens weniger stark ausfallen lässt als ursprünglich angenommen. Für das dritte Quartal 2025 rechnet Evonik mit einem bereinigten EBITDA zwischen 420 und 460 Millionen Euro, was im Vergleich zu 577 Millionen Euro im dritten Quartal 2024 einen signifikanten Rückgang darstellt. Der Konzernumsatz wird für das dritte Quartal 2025 auf knapp 3,4 Milliarden Euro geschätzt, was ebenfalls einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.
Die Erwartungen für eine wirtschaftliche Belebung in der zweiten Jahreshälfte, die bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal geäußert wurden, haben sich bislang nicht erfüllt. Kunden zeigen sich in allen Segmenten und Endmärkten zurückhaltend, was die Geschäftsentwicklung weiter belastet. Evonik plant, die endgültigen Geschäftszahlen für das dritte Quartal am 4. November 2025 zu veröffentlichen.
Die Anpassung der Prognose hat auch Auswirkungen auf die Einschätzungen von Analysten. Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Evonik von 24 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung von "Kaufen" auf "Halten" geändert. JPMorgan hat das Kursziel von 21,50 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Analysten betonen, dass Evonik trotz eines robusten Portfolios im Bereich Spezialchemie nicht von der schwachen globalen Konjunktur entkoppelt werden kann.
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 14,74EUR auf Tradegate (26. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
