Microsoft stoppt Cloud-Dienste für Israel: Ein Schritt gegen Massenüberwachung

Der Hintergrund dieser Entscheidung ist ein Bericht der britischen Zeitung "The Guardian", der am 6. August veröffentlicht wurde. Darin wird behauptet, dass eine Einheit des israelischen Militärs Microsofts Cloud-Plattform "Azure" zur Speicherung von Daten aus Telefongesprächen verwendet. Diese Daten sollen durch die Massenüberwachung von Zivilisten im Gazastreifen und im Westjordanland gesammelt worden sein. In Reaktion auf diese Vorwürfe kündigte Microsoft eine Untersuchung an, die derzeit noch läuft. Smith bestätigte, dass bereits Beweise gefunden wurden, die einige der im Guardian-Bericht aufgestellten Behauptungen stützen. Insbesondere geht es um die Nutzung von KI-Diensten und den Zugang zu einem Azure-Rechenzentrum in den Niederlanden.

Das Technologieunternehmen Microsoft hat entschieden, bestimmte Cloud- und KI-Dienste nicht mehr dem israelischen Verteidigungsministerium zur Verfügung zu stellen. Diese Maßnahme wurde ergriffen, um sicherzustellen, dass Microsoft-Dienste nicht für die Massenüberwachung palästinensischer Zivilisten eingesetzt werden. Firmenpräsident Brad Smith erklärte, dass Microsoft seit über zwei Jahrzehnten das Prinzip verfolgt, keine Technologien bereitzustellen, die zur Massenüberwachung von Zivilisten genutzt werden könnten.

Die Entscheidung von Microsoft, die Dienste einzustellen, wird als ein Schritt angesehen, um die ethischen Standards des Unternehmens zu wahren und sicherzustellen, dass Technologien nicht für menschenrechtsverletzende Praktiken eingesetzt werden. Smith betonte, dass Microsoft in allen Ländern der Welt nach diesen Prinzipien handelt und dass die aktuelle Situation im Nahen Osten besondere Aufmerksamkeit erfordere.

Die Reaktion von Microsoft könnte auch Auswirkungen auf die Beziehung zwischen dem Unternehmen und dem israelischen Militär haben, da die Bereitstellung von Cloud-Diensten für militärische Zwecke in der Vergangenheit ein umstrittenes Thema war. Kritiker haben Bedenken geäußert, dass solche Technologien zur Überwachung und Kontrolle von Zivilisten missbraucht werden könnten.

Insgesamt zeigt die Entscheidung von Microsoft, dass Technologieunternehmen zunehmend Verantwortung für die Verwendung ihrer Produkte übernehmen und sich gegen die Unterstützung von Praktiken stellen, die als Verletzung der Menschenrechte angesehen werden. Die laufende Untersuchung und die damit verbundenen Ergebnisse könnten in Zukunft weitere Maßnahmen und Richtlinien für den Umgang mit militärischen und sicherheitsrelevanten Anwendungen von Technologie nach sich ziehen.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 511,5EUR auf Nasdaq (27. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.