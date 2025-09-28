Boeing erhält neue Freiheiten: Vertrauen zurückgewinnen oder Risiko erhöhen?

Die Lockerung der Auflagen folgt auf eine umfassende Überprüfung der Produktionsqualität bei Boeing. In der Vergangenheit war das Unternehmen aufgrund von Zwischenfällen und Qualitätsmängeln unter verschärfter Aufsicht der FAA. Insbesondere nach zwei tödlichen Abstürzen der 737 Max zwischen 2018 und 2019, bei denen insgesamt 346 Menschen starben, musste Boeing die Maschinen für mehr als 20 Monate am Boden halten. Diese Abstürze wurden unter anderem auf fehlerhafte Steuerungssoftware zurückgeführt.

Boeing, der kriselnde Flugzeugbauer, erhält nach einer schweren Vertrauenskrise wieder mehr Befugnisse bei der Freigabe neuer Passagierjets. Ab dem 29. September 2023 darf das Unternehmen die letzten Sicherheitschecks für neue Mittelstreckenmaschinen der 737-Max-Reihe sowie für Großraumjets des Typs 787 "Dreamliner" selbst durchführen und Lufttüchtigkeitszeugnisse ausstellen. Diese Entscheidung wurde von der US-Luftfahrtaufsicht FAA getroffen, die jedoch betont, dass sie weiterhin eine strenge Aufsicht über die Produktionsprozesse von Boeing ausüben wird.

Im Jahr 2024 entging eine Boeing 737 Max nur knapp einem weiteren Unglück, als ein großes Teil aus dem Rumpf der Maschine fiel. Glücklicherweise konnten die Piloten die Maschine sicher landen, was zu einer weiteren Verschärfung der Aufsicht durch die FAA führte. Seither war Boeing auf maximal 38 produzierte Jets der 737-Max-Reihe pro Monat beschränkt, um die Anforderungen an Qualität und Sicherheit zu erfüllen.

Die jüngsten Entwicklungen haben an der Börse positiv reagiert, und die Boeing-Aktie stieg um mehr als drei Prozent. Boeing-Chef Kelly Ortberg hat bereits den Wunsch geäußert, die monatliche Produktionsgrenze auf 42 Maschinen anzuheben. Die FAA plant, die Sicherheitsüberprüfungen schrittweise von ihren eigenen Kontrolleuren auf Boeing zu übertragen, wobei der genaue Zeitrahmen für die Erhöhung der Produktionsgrenze noch unklar ist.

Insgesamt zeigt die Entscheidung der FAA, Boeing wieder mehr Verantwortung zu übertragen, einen Schritt in Richtung Normalisierung der Produktionsabläufe des Unternehmens, das in den letzten Jahren mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert war. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu beobachten, ob Boeing die erforderlichen Standards einhalten kann und ob das Vertrauen in die Marke wiederhergestellt werden kann.

