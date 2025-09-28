MPC Capital: Halbjahreszahlen 2025 zeigen Wachstum trotz Rückgängen!
Die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG hat am 25. September 2025 ihre Halbjahreszahlen für 2025 veröffentlicht, die den Erwartungen der Analysten entsprechen. Die Management-Fees stiegen im ersten Halbjahr 2025 um 5 % auf 18,0 Millionen Euro, während die Gesamterträge aufgrund außergewöhnlich hoher Co-Investment-Erträge im Vorjahr um 49,6 % auf 21,6 Millionen Euro zurückgingen. Dies ist auf ein starkes Vorjahresquartal zurückzuführen, in dem erhebliche Buchgewinne aus der Auslieferung von Containerschiffen erzielt wurden. Trotz dieser Rückgänge konnte das Unternehmen das Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,28 Euro auf 0,32 Euro steigern, was einem Anstieg von 18 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Die Integration der Zeaborn-Gruppe, die im ersten Halbjahr abgeschlossen wurde, führte zu signifikanten Kostensenkungen. Die operativen Kosten konnten durch die Management-Fees vollständig gedeckt werden, was die Profitabilität des Unternehmens stärkt. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) betrug im zweiten Quartal 5,6 Millionen Euro, was einem Rückgang von 41,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dennoch wurde die Jahresprognose bekräftigt, die ein EBT-Wachstum von 2-22 % auf 25-30 Millionen Euro vorsieht.
Die Assets under Management (AuM) stiegen erfreulich um 0,2 Milliarden Euro auf insgesamt 5,3 Milliarden Euro. Dies zeigt, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage ist, neue Investitionen zu akquirieren und sein Portfolio auszubauen. Die Analysten von Montega AG und Quirin Privatbank bewerten die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG weiterhin positiv und empfehlen den Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 7,00 Euro, was ein Potenzial von über 40 % im Vergleich zum aktuellen Kurs darstellt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass MPC Capital nach einem soliden ersten Halbjahr auf Kurs ist, die Jahresziele zu erreichen. Das Unternehmen profitiert von einem günstigen Marktumfeld im Bereich Shipping und hat seine Kostensituation durch die Integration von Zeaborn erheblich verbessert. Die positive Entwicklung der Management-Fees und die Stabilität der Erträge lassen auf weiteres Wachstum hoffen.
Die MPC Muenchmeyer Petersen Capital Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 4,98EUR auf Tradegate (26. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.