MPC Capital: Halbjahreszahlen 2025 zeigen Wachstum trotz Rückgängen!

Die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG hat am 25. September 2025 ihre Halbjahreszahlen für 2025 veröffentlicht, die den Erwartungen der Analysten entsprechen. Die Management-Fees stiegen im ersten Halbjahr 2025 um 5 % auf 18,0 Millionen Euro, während die Gesamterträge aufgrund außergewöhnlich hoher Co-Investment-Erträge im Vorjahr um 49,6 % auf 21,6 Millionen Euro zurückgingen. Dies ist auf ein starkes Vorjahresquartal zurückzuführen, in dem erhebliche Buchgewinne aus der Auslieferung von Containerschiffen erzielt wurden. Trotz dieser Rückgänge konnte das Unternehmen das Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,28 Euro auf 0,32 Euro steigern, was einem Anstieg von 18 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die Integration der Zeaborn-Gruppe, die im ersten Halbjahr abgeschlossen wurde, führte zu signifikanten Kostensenkungen. Die operativen Kosten konnten durch die Management-Fees vollständig gedeckt werden, was die Profitabilität des Unternehmens stärkt. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) betrug im zweiten Quartal 5,6 Millionen Euro, was einem Rückgang von 41,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dennoch wurde die Jahresprognose bekräftigt, die ein EBT-Wachstum von 2-22 % auf 25-30 Millionen Euro vorsieht.