KWS Saat: Wachstumsstrategie trotz Herausforderungen im Agrarsektor!

Die EBITDA-Marge soll im laufenden Jahr sowie mittelfristig zwischen 19 und 21 Prozent liegen, was im Vergleich zum Vorjahr (20,9 Prozent) stabil bleibt. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte KWS Saat einen Umsatz von 1,68 Milliarden Euro, was dem Vorjahresniveau entspricht. Organisch wuchsen die Erlöse um ein Prozent, was besser war als zuvor prognostiziert. Der Umsatzrückgang in den Bereichen Getreide und Mais wurde durch ein starkes Wachstum im Gemüsesaatgut und leichtes Wachstum bei Zuckerrüben ausgeglichen. Das EBITDA fiel jedoch um 13,4 Prozent auf 350,5 Millionen Euro, und der Gewinn sank um rund 25 Prozent auf 140 Millionen Euro.

Der Saatguthersteller KWS Saat hat angekündigt, sein Wachstum in den kommenden Jahren zu beschleunigen. Bis zum Geschäftsjahr 2028 strebt das Unternehmen ein jährliches organisches Umsatzplus von drei bis fünf Prozent an, wobei Währungs- und Portfolioeffekte nicht berücksichtigt werden. Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 erwartet KWS aufgrund eines gedämpften Agrarumfelds und eines Rückgangs im Russland-Geschäft infolge von Importrestriktionen ein organisches Umsatzplus von etwa drei Prozent, was am unteren Ende der Mittelfristprognose liegt.

Die Aktien von KWS Saat reagierten negativ auf die Geschäftszahlen und den Ausblick, was zu einem Kursrückgang von 1,8 Prozent auf 62,65 Euro führte. Analysten äußerten gemischte Meinungen: Während Konstantin Wiechert von der Baader Bank die Ergebniskennzahlen als enttäuschend bewertete, lobte Oliver Schwarz von Warburg Research die Dividendenerhöhung und den Ausblick als weitgehend im Rahmen der Erwartungen.

KWS Saat plant, in wachstumsstarke Bereiche wie Gemüse zu investieren und die Entwicklung von Innovationen in der Pflanzenzüchtung zu beschleunigen. Ein Anstieg der Mittelzuflüsse und eine sinkende Nettoverschuldung bieten dem Unternehmen Spielraum für Investitionen. Zudem wurde eine Dividendenerhöhung auf 1,25 Euro je Aktie vorgeschlagen, was eine Erhöhung um 25 Cent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Die Ausschüttungsquote soll auf 25 bis 30 Prozent des bereinigten Ergebnisses nach Steuern angehoben werden, was eine Anpassung von zuvor 20 bis 25 Prozent darstellt.

Insgesamt zeigt KWS Saat eine strategische Ausrichtung auf Wachstum und Innovation, steht jedoch vor Herausforderungen im aktuellen Agrarumfeld.

