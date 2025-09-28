Staatsanleihen im Auf und Ab: Euro-Bund-Future schwankt trotz Datenlage

Am Donnerstag verzeichneten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen Anstieg, wobei der Euro-Bund-Future um 0,16 Prozent auf 128,35 Punkte kletterte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,73 Prozent. Die positive Entwicklung wurde durch aktuelle Zahlen zur Geldmengenentwicklung in der Eurozone unterstützt, die ein Wachstum von 2,9 Prozent im August zeigten. Experten der Helaba wiesen jedoch darauf hin, dass die Geldmengenentwicklung seit Februar unter der 4-Prozent-Marke pendelt, was weder starke Konjunkturhoffnungen noch monetären Inflationsdruck erwarten lässt. Die Zinserwartungen dürften von diesen Zahlen kaum beeinflusst werden.

Am Freitag hingegen gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen nach, der Euro-Bund-Future fiel um 0,11 Prozent auf 127,92 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,77 Prozent anstieg. Der Markt litt unter einem Mangel an Impulsen, da nur wenige wichtige Konjunkturdaten aus den USA erwartet wurden. Die US-Notenbank Fed wird besonders auf den Preisindex PCE achten, der aktuell unter 3 Prozent liegt, jedoch deutlich über dem angestrebten Ziel von 2 Prozent. Die robusten US-Arbeitsmarktdaten der Vorwoche hatten bereits Druck auf den Bund-Future ausgeübt.