Staatsanleihen im Auf und Ab: Euro-Bund-Future schwankt trotz Datenlage
Am Donnerstag verzeichneten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen Anstieg, wobei der Euro-Bund-Future um 0,16 Prozent auf 128,35 Punkte kletterte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,73 Prozent. Die positive Entwicklung wurde durch aktuelle Zahlen zur Geldmengenentwicklung in der Eurozone unterstützt, die ein Wachstum von 2,9 Prozent im August zeigten. Experten der Helaba wiesen jedoch darauf hin, dass die Geldmengenentwicklung seit Februar unter der 4-Prozent-Marke pendelt, was weder starke Konjunkturhoffnungen noch monetären Inflationsdruck erwarten lässt. Die Zinserwartungen dürften von diesen Zahlen kaum beeinflusst werden.
Am Freitag hingegen gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen nach, der Euro-Bund-Future fiel um 0,11 Prozent auf 127,92 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,77 Prozent anstieg. Der Markt litt unter einem Mangel an Impulsen, da nur wenige wichtige Konjunkturdaten aus den USA erwartet wurden. Die US-Notenbank Fed wird besonders auf den Preisindex PCE achten, der aktuell unter 3 Prozent liegt, jedoch deutlich über dem angestrebten Ziel von 2 Prozent. Die robusten US-Arbeitsmarktdaten der Vorwoche hatten bereits Druck auf den Bund-Future ausgeübt.
In den darauffolgenden Tagen zeigten die Kurse eine leichte Abwärtsbewegung. Am Donnerstag fiel der Euro-Bund-Future um 0,06 Prozent auf 128,07 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,76 Prozent lag. Besser als erwartete US-Konjunkturdaten, insbesondere die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, belasteten die Anleihen. Diese Daten sind für die Finanzmärkte von Bedeutung, da sie einen Indikator für die allgemeine Entwicklung des US-Arbeitsmarktes darstellen.
Am Freitag erholten sich die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht, der Euro-Bund-Future stieg um 0,13 Prozent auf 128,22 Punkte, während die Rendite bei 2,75 Prozent lag. Die Kursbewegungen blieben jedoch begrenzt, da in der Eurozone keine wesentlichen Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Die US-Daten zu Konsumausgaben und Einkommensentwicklung fielen besser als erwartet aus, was den Dollar jedoch nicht stützte. Insgesamt bleibt die Marktentwicklung von Unsicherheiten geprägt, und es wird keine klare Richtung für die kommenden Wochen erwartet, insbesondere angesichts der schwachen Konjunkturindikatoren in der Eurozone.
BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 128,3EUR auf Eurex (26. September 2025, 22:03 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.