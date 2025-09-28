Artisan Partners übersteigt 15% Schwelle: Was bedeutet das für Brenntag SE?

Laut der Mitteilung hält Artisan Partners nun 15,86 % der Stimmrechte an der Brenntag SE, was einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung von 10,06 % darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Brenntag SE beträgt 144.385.372. Die Stimmrechte sind in Form von direkt gehaltenen Aktien, die auf die ISIN DE000A1DAHH0 lauten, ausgewiesen. Artisan Partners Funds, Inc. ist der Hauptaktionär, der die Schwelle von 3 % überschreitet.

Am 26. September 2025 veröffentlichte die Brenntag SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die durch die EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung informiert über den Erwerb von Stimmrechten durch Artisan Partners Asset Management Inc., mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA. Der Erwerb betrifft die Schwelle von 15 % der Stimmrechte an der Brenntag SE, die am 19. September 2025 überschritten wurde.

Artisan Partners hat in seiner Mitteilung klargestellt, dass die Investition in die Brenntag SE darauf abzielt, Handelsgewinne zu erzielen und die eigene Investmentstrategie umzusetzen. Es wird jedoch betont, dass Artisan keinen Einfluss auf die Besetzung der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsratsorgane der Brenntag SE anstrebt. Zudem sind keine wesentlichen Änderungen in der Kapitalstruktur der Brenntag SE, insbesondere hinsichtlich der Eigen- und Fremdfinanzierung sowie der Dividendenpolitik, geplant.

Die Mittel für den Erwerb der Stimmrechte stammen aus Eigenmitteln, die von den von Artisan verwalteten Fonds aufgebracht wurden, um Investitionen in ausgewählte börsennotierte Unternehmen weltweit zu finanzieren. Artisan Partners beabsichtigt, je nach Marktbedingungen, möglicherweise weitere Stimmrechte innerhalb der nächsten zwölf Monate zu erwerben.

Diese Mitteilung ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die Unternehmen in Deutschland unterliegen, um Transparenz über bedeutende Beteiligungen zu gewährleisten. Die Brenntag SE, mit Sitz in Essen, Deutschland, ist ein führendes Unternehmen in der Chemiedistribution und hat sich auf die Lieferung von Chemikalien und Inhaltsstoffen spezialisiert.

Insgesamt zeigt die Mitteilung von Artisan Partners, dass das Unternehmen eine signifikante Beteiligung an der Brenntag SE erworben hat, ohne jedoch die Kontrolle oder wesentliche Änderungen in der Unternehmensführung anzustreben.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 50,82EUR auf Tradegate (26. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.