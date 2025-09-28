EU kritisiert Chinas Klimaziele: Dringender Handlungsbedarf gefordert!

Die EU-Kommission hat die von China bei den Vereinten Nationen eingereichten Klimaziele als unzureichend kritisiert. EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra äußerte, dass die Ambitionen Chinas "weit hinter dem zurückbleiben, was wir sowohl für machbar als auch für notwendig halten". China, als größter Emittent von Treibhausgasen, verursacht etwa 30 Prozent der globalen Emissionen, was die Erreichung der internationalen Klimaziele erheblich erschwert. Hoekstra betonte die Notwendigkeit, China und andere Länder zu ermutigen, ihre Klimaziele zu erhöhen und die Verpflichtungen des Pariser Abkommens einzuhalten.

In einer Videobotschaft beim UN-Klimagipfel in New York kündigte China an, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2035 um sieben bis zehn Prozent im Vergleich zu den Höchstwerten zu senken. Diese Ankündigung kommt vor der nächsten Weltklimakonferenz im November in Brasilien, bei der die Teilnehmerländer ihre Klimaschutzpläne bis 2035 einreichen sollten. Die Frist für die Einreichung dieser Pläne endete kürzlich, jedoch haben sich die EU-Staaten noch nicht auf ein gemeinsames Ziel bis 2035 geeinigt. Stattdessen reichten sie eine Absichtserklärung ein, die keinen konkreten Zielwert zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen für die nächsten zehn Jahre enthält. Die EU-Länder haben sich lediglich auf einen Zielkorridor verständigt, der eine Reduktion der Emissionen zwischen 66,25 und 72,5 Prozent im Vergleich zu 1990 vorsieht. Ein formaler Klimaplan bis 2035 steht noch aus.

Parallel dazu hat die PLAN-B NET ZERO AG, ein innovatives Greentech-Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, erfolgreich eine Kapitalerhöhung von 4,5 Millionen CHF durchgeführt. Das Unternehmen, das sich auf nachhaltige Energielösungen spezialisiert hat, will mit dem zusätzlichen Kapital seine Marktposition in den Bereichen Energieversorgung, Batterie-Energiespeichersysteme und Softwareentwicklung ausbauen. CEO Bradley Mundt bezeichnete die Kapitalerhöhung als Vertrauenssignal der Investoren in die Unternehmensstrategie. PLAN-B NET ZERO verfolgt das Ziel, den Energiemarkt durch eine datengetriebene Community-Plattform neu zu definieren, die nachhaltige Energieversorgung mit Lifestyle-Elementen und KI-basierten Services kombiniert.

Insgesamt zeigen diese Entwicklungen, wie wichtig es ist, dass sowohl Staaten als auch Unternehmen ambitionierte Klimaziele verfolgen, um den globalen Herausforderungen des Klimawandels gerecht zu werden.

