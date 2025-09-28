Scout24 SE: Stimmrechtsänderungen von Amundi und BlackRock im Fokus!

Amundi S.A., mit Sitz in Paris, Frankreich, hat am 23. September 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten. Der aktuelle Stimmrechtsanteil von Amundi beträgt nun 3,42 %, was einen Anstieg im Vergleich zur vorherigen Mitteilung von 2,86 % darstellt. Dies geschieht im Kontext des Erwerbs von Aktien mit Stimmrechten. Die Gesamtzahl der Stimmrechte bei Scout24 SE beträgt 75 Millionen.

Am 26. September 2025 veröffentlichte die Scout24 SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Diese Mitteilung informiert über die Änderungen in den Stimmrechtsanteilen, die durch die Unternehmen Amundi S.A. und BlackRock, Inc. gemeldet wurden.

Parallel dazu meldete BlackRock, Inc., mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA, am 22. September 2025 eine Änderung in seinen Stimmrechtsanteilen. BlackRock hält nun 6,82 % der Stimmrechte, was einen leichten Rückgang im Vergleich zur vorherigen Mitteilung von 6,92 % darstellt. Der Rückgang ist auf die Veräußerung von Stimmrechten zurückzuführen. BlackRock hat sowohl direkte als auch indirekte Stimmrechte, wobei die direkten Stimmrechte bei 6,74 % liegen.

Die Mitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen, die sicherstellen, dass Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen transparent und nachvollziehbar sind. Die Stimmrechtsmitteilungen sind besonders wichtig für Investoren und Analysten, da sie Einblicke in die Eigentümerstruktur und die Einflussmöglichkeiten der Aktionäre auf die Unternehmensführung geben.

Die Scout24 SE, die ihren Sitz in Berlin hat, ist ein führendes Unternehmen im Bereich digitaler Immobilien- und Fahrzeugmärkte. Die Entwicklungen in den Stimmrechtsanteilen könnten potenziell Auswirkungen auf die strategische Ausrichtung und die Unternehmenspolitik haben, insbesondere wenn bedeutende Aktionäre wie Amundi und BlackRock ihre Anteile erhöhen oder reduzieren.

Insgesamt zeigt die Veröffentlichung der Stimmrechtsmitteilungen, wie dynamisch die Eigentümerstruktur bei Scout24 SE ist und wie wichtig es für die Unternehmen ist, solche Informationen zeitnah und transparent zu kommunizieren.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 103,5EUR auf Tradegate (26. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.