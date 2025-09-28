123fahrschule SE: Prognoseanpassung – Optimismus trotz Herausforderungen!

Die 123fahrschule SE hat am 26. September 2025 eine Anpassung ihrer Jahresplanung für das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben. Basierend auf vorläufigen Geschäftszahlen für das dritte Quartal erwartet das Unternehmen nun Umsatzerlöse von 25 bis 26 Millionen Euro und ein EBITDA von 0,4 bis 1,0 Millionen Euro. Dies liegt unter den zu Jahresbeginn kommunizierten Zielen von 28 bis 30 Millionen Euro Umsatz und 1,5 bis 2,5 Millionen Euro EBITDA. Trotz dieser Anpassung zeigt die Gesellschaft eine positive Entwicklung im Kerngeschäft der Fahrschülerausbildung, das rund 80 % der Umsatzerlöse ausmacht. Hier wird ein Umsatzwachstum von 20 % im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert.

Die Gründe für die Anpassung der Prognose liegen in der schwächeren Entwicklung der Bereiche Berufskraftfahrer- und Fahrlehrerausbildung, die hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückbleiben. Insbesondere die ausstehende Novelle der Fahrschülerausbildung bremst Investitionsentscheidungen und die Nachfrage in mehreren Geschäftsbereichen. Zudem hat das Geschäft mit Fahrsimulatoren, obwohl es erstmals einen substanziellen Umsatzbeitrag leistet, noch nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft. Ein geplanter Großauftrag im LKW-Bereich kam nicht zustande, und ein internationaler Auftrag reduzierte sich aufgrund politischer Rahmenbedingungen in den USA.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt der Vorstand optimistisch für die Zukunft. Die Gesellschaft plant, die Effizienz und Skalierbarkeit durch strategische Investitionen und Personalentscheidungen zu steigern, die im zweiten Quartal 2025 getroffen wurden. Der Fokus liegt auf der Stärkung des Vertriebs und der Optimierung der Ausbildungsprozesse, insbesondere im neuen Ausbildungsstandort in Leipzig, wo bereits Anfang 2026 die ersten Fahrlehrer ausgebildet werden sollen.

Für das Jahr 2026 erwartet die 123fahrschule SE ein starkes Wachstum im Kerngeschäft sowie Nachholeffekte im Bereich der Fahrsimulatoren. Die Gesellschaft setzt auf Kostendisziplin und Kapitaleffizienz, um die strategische Agenda „OPTIMIZE – GROW – INNOVATE“ umzusetzen. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Herausforderungen des laufenden Jahres zu bewältigen und die Weichen für eine positive Entwicklung in der Zukunft zu stellen.

Die 123fahrschule Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 3,70EUR auf Tradegate (26. September 2025, 22:27 Uhr) gehandelt.