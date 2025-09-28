Knorr-Bremse übernimmt duagon: Stärkung der Marktführerschaft im Rail-Sektor!

Mit dieser Übernahme beabsichtigt Knorr-Bremse, seine Position als Marktführer im Bereich elektronischer Plattformlösungen für den Bahnverkehr zu stärken. Die Integration von duagon wird erwartet, um signifikante Synergien in der Produktentwicklung, Kosteneffizienz und Umsatzsteigerung zu generieren. Insbesondere wird die Expertise von duagon im Bereich der Bahnelektronik und Bahnsignaltechnologie das bestehende Geschäft von Knorr-Bremse ergänzen und die Digitalisierung im Schienenverkehr vorantreiben.

Die Knorr-Bremse Aktiengesellschaft hat am 25. September 2025 die Übernahme der duagon Group bekannt gegeben, um ihr globales Rail-Geschäft weiter auszubauen. Die duagon Group, mit Hauptsitz in Dietikon, Schweiz, ist ein führender Anbieter von Elektronik- und Softwarelösungen für sicherheitsrelevante Anwendungen in der Bahnindustrie. Der Kaufpreis für die Akquisition beträgt rund 500 Millionen Euro, mit der Möglichkeit einer zusätzlichen Erfolgsprämie, wenn bestimmte Ziele erreicht werden.

Marc Llistosella, CEO von Knorr-Bremse, betonte, dass die Akquisition ein weiterer Schritt zur Stärkung des profitablen Wachstums im Rail-Geschäft sei. Dr. Nicolas Lange, Mitglied des Vorstands, ergänzte, dass die Sicherheits- und Effizienzstandards von Knorr-Bremse durch die Übernahme von duagon weiter verbessert werden können. Die Produkte von duagon sind bereits in der Bordarchitektur von Zügen und in der Signaltechnik an Bahnstrecken integriert, was die Sicherheits- und Kommunikationssysteme im Bahnverkehr optimiert.

Die duagon Group, gegründet 1995, beschäftigt rund 750 Mitarbeiter und hat in den letzten Jahren ein durchschnittliches jährliches Wachstum von etwa 15 % erzielt. Für 2026 erwartet Knorr-Bremse einen Umsatz von etwa 175 Millionen Euro und eine operative EBIT-Marge von rund 16 % für duagon. Zudem werden ab 2028 jährliche EBIT-wirksame Synergieeffekte von 5 bis 10 Millionen Euro prognostiziert.

Die Übernahme wird durch die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) vermittelt und unterliegt den üblichen regulatorischen Genehmigungen. Knorr-Bremse plant, den Kaufpreis aus vorhandener Liquidität und bestehenden Kreditlinien zu finanzieren. Analysten von Warburg Research haben das Kursziel für Knorr-Bremse nach der Übernahme auf 92 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, was die positive Marktreaktion auf die Akquisition widerspiegelt.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 78,95EUR auf Tradegate (26. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.