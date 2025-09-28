Warum Aktien trotz Unsicherheiten die bessere Wahl als Anleihen sind!

Dennoch warnt Bollinger vor den politischen Risiken, insbesondere in Europa, wo die Unsicherheiten durch die Regierungskrise in Frankreich zugenommen haben. Diese hat die Risikoprämien für französische Staatsanleihen im Vergleich zu deutschen Anleihen steigen lassen. In den USA sorgen die unklaren Zollpolitiken für einen unruhigen Handel an der Wall Street, was die Anwendung traditioneller Handelsstrategien erschwert.

Aktien bleiben laut dem charttechnischen Experten John Bollinger unter Rendite-Risiko-Gesichtspunkten die attraktivere Anlageform im Vergleich zu Anleihen, trotz der gegenwärtigen wirtschaftlichen Unsicherheiten. Diese Unsicherheiten werden durch geopolitische Spannungen, insbesondere den Ukraine-Konflikt, und durch widersprüchliche Signale aus der US-Politik verstärkt. Bollinger betont, dass die von Regierungen in Europa und den USA angekündigten fiskalischen Maßnahmen, wie Steuersenkungen und erhöhte Staatsausgaben, die Aktienmärkte stützen. Zudem unterstützen automatisierte Handelssysteme, die auf Trendfolgen spezialisiert sind, die aktuelle Aufwärtsbewegung an den Börsen.

Bollinger hebt auch das Potenzial von Aktien aus großen asiatischen Ländern sowie aus Zentral- und Südamerika hervor. Besonders interessant ist das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten, das eine drastische Reduzierung der Zollsätze vorsieht, jedoch noch der Zustimmung der nationalen Regierungen und des EU-Parlaments bedarf.

Im Gegensatz dazu sieht Bollinger Anleihen als riskanter an, als viele Anleger annehmen. Die hohe Nachfrage nach Anleihen von Unternehmen mit niedriger Bonität hat die Risikoprämien gesenkt, was diese Papiere für Investoren weniger attraktiv macht. In diesem unsicheren Umfeld könnte der Goldpreis weiter steigen, da Anleger in Zeiten von Marktchaos Gold als sicheren Hafen suchen. Bollinger beschreibt dies als eine selbsterfüllende Prophezeiung, bei der der Anstieg des Goldpreises das Unsicherheitsgefühl der Anleger verstärkt und zu weiteren Käufen führt.

Insgesamt bleibt die wirtschaftliche Lage angespannt, und Anleger sollten sowohl die Chancen als auch die Risiken im Blick behalten. Bollinger, ein Pionier der Charttechnik, unterstreicht die Bedeutung einer fundierten Analyse in einem sich schnell verändernden Marktumfeld.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3.763USD auf Forex (27. September 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.