Gewaltige Sprengkraft. Gold bald über 4.000 USD? Goldpreis vor der Eskalation 

Erreicht Gold bereits in den nächsten Tagen die Marke von 4.000 US-Dollar? Obgleich es bis dahin noch ein Weg von etwa 250 US-Dollar ist, ist eine weitere Beschleunigung der Aufwärtsbewegung nicht auszuschließen. Es braut sich so einiges zusammen. Der nächsten Woche wohnt eine gewisse Sprengkraft inne. Da ist es auch zweitrangig, dass Gold aus technischer Sicht überkauft ist. Dass eine Preisrallye trotz überkaufter Lage wunderbar laufen kann, zeigt nicht zuletzt Silber in diesen Tagen und das auf sehr eindrucksvolle Art und Weise.

Goldpreisrallye könnte sich weiter beschleunigen

Mit den am Freitag in den USA veröffentlichten PCE-Daten konnte man am Goldmarkt wunderbar leben. Es gab durch die Inflationsdaten keine Störfeuer und so konnte man sich der vorherrschenden Gemengelage zuwenden. Hier spricht fast alles für eine Fortsetzung der Preisrallye bei Gold. Der US-Dollar schwächelt unverändert. Der wichtige US-Dollar-Index notiert noch immer unterhalb der wichtigen Marke von 100 Punkten. Er konnte sich noch nicht entscheidend von seinem 52-Wochen-Tief lösen. Ein schwacher Greenback ist ein wesentlicher Preistreiber für Gold. Die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen berappelten sich zuletzt zwar, doch mit aktuell 4,17 Prozent notieren sie noch immer auf einem sehr moderaten Niveau. Somit gibt es auch von dieser Seite keine Störfeuer für Gold.

Investoren flüchten in Gold-ETFs

Die Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares, seines Zeichens bekanntlich der weltgrößte physisch besicherte Gold-ETF, dient an dieser Stelle regelmäßig als rudimentärer Indikator, um die Befindlichkeiten im Gold Sektors zu erfassen. Zum Zeitpunkt der letzten Gold-Kommentierung an dieser Stelle verzeichneten die Bestände des SPDR Gold Shares bereits einen deutlichen Anstieg. Mittlerweile hat sich der Trend manifestiert. Die Bestände des SPDR Gold Shares legten in den letzten Handelstagen weiter zu. Investoren suchen sichere Häfen auf. Geopolitische- und handelspolitische Verwerfungen sowie der US-Haushaltsstreit samt drohendem Shutdown schüren Nervosität. Dax, S&P 500 und Nasdaq 100 wirken alles andere als stabil. Gold drängt sich hingegen als sicherer Hafen auf.

Zusammengefasst - Gold bald über 4.000 USD? Goldpreis vor der Eskalation

Der Goldpreis nähert sich mit großen Schritten der Marke von 4.000 US-Dollar. Die psychologisch relevante Marke dürfte bereits eine gewisse Anziehungskraft auf den Goldpreis ausüben, sodass ihr Erreichen nur eine Frage der Zeit zu sein scheint. Doch was könnte passieren, sollte Gold die 4.000 US-Dollar tatsächlich erreichen? Kommt es zu einer Korrektur? Bekommt der Goldpreis einen weiteren Schub? Angesichts der aktuellen Gemengelage sollte es nicht überraschen, wenn die 4.000 US-Dollar nur eine Durchgangsstation für Gold sind. Die Rallye lässt noch keine Schwäche erkennen. Eine Fortsetzung der Bewegung über die 4.000 US-Dollar hinweg ist das zu präferierende Szenario. Die Aktien von Goldproduzenten versprechen vor diesem Hintergrund weiteres Aufwärtspotenzial. Dabei sollte man auch abseits von Barrick Mining, Newmont Corp., Agnico Eagle Mines und Kinross Gold suchen. Die Suche nach Aktien mit Nachholpotenzial gestaltet sich schwierig. Den einen oder anderen Kandidaten gibt es dann aber doch. Die aktuelle Situation treibt jedoch nicht nur die Aktienkurse von Produzenten. Explorationsunternehmen erfahren ebenfalls eine Neubewertung.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

