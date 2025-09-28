    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht
    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 39/25

    In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.

    Insiderkäufe vom 22.09.25 bis 28.09.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    ATOSS Software SE
    		1 6,00 Mio. 60,00 Tsd. Stk.
    Deutsche Post AG
    		2 375,59 Tsd. 10,00 Tsd. Stk.
    Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
    		1 311,88 Tsd. 600 Stk.
    Douglas AG
    		1 248,50 Tsd. 20,01 Tsd. Stk.
    AUMOVIO SE
    		3 244,49 Tsd. 6,42 Tsd. Stk.
    Ströer SE & Co. KGaA
    		2 199,84 Tsd. 5,35 Tsd. Stk.
    Heidelberg Materials AG
    		1 51,25 Tsd. 260 Stk.
    Blue Cap AG
    		1 49,50 Tsd. 2,50 Tsd. Stk.
    UmweltBank Aktiengesellschaft
    		1 48,82 Tsd. 12,24 Tsd. Stk.
    Instone Real Estate Group B.V.
    		1 19,78 Tsd. 2,17 Tsd. Stk.
    The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
    		2 13,79 Tsd. 20,58 Tsd. Stk.
    SIMONA Aktiengesellschaft
    		1 10,40 Tsd. 200 Stk.

    Insiderverkäufe vom 22.09.25 bis 28.09.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    Dell Technologies Registered (C)
    		1 112,18 Mio.$ 825,00 Tsd. Stk.
    CoreWeave Registered (A)
    		2 109,26 Mio.$ 829,11 Tsd. Stk.
    Cipher Mining
    		1 11,57 Mio.$ 900,00 Tsd. Stk.
    Oklo Registered (A)
    		1 6,69 Mio.$ 50,00 Tsd. Stk.
    Cloudflare Registered (A)
    		2 5,64 Mio.$ 25,00 Tsd. Stk.
    UWM Holdings Registered (A)
    		1 3,72 Mio.$ 596,36 Tsd. Stk.
    DXP Enterprises
    		1 2,42 Mio.$ 20,44 Tsd. Stk.
    UiPath Registered (A)
    		1 1,50 Mio.$ 122,73 Tsd. Stk.
    AUMOVIO SE
    		3 1,29 Mio. 36,00 Tsd. Stk.
    Deutsche Telekom AG
    		1 1,21 Mio. 42,57 Tsd. Stk.
    United Internet AG
    		1 341,28 Tsd. 12,50 Tsd. Stk.
    Natural Gas Services Group
    		1 320,22 Tsd.$ 11,46 Tsd. Stk.
    HelloFresh SE
    		2 315,00 Tsd. 500,00 Tsd. Stk.
    TIN INN Holding AG
    		1 19,01 Tsd. 1,70 Tsd. Stk.
    GEVO
    		1 10,05 Tsd.$ 5,00 Tsd. Stk.




