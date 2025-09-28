    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Berliner S-Bahn

    Probleme wohl noch monatelang

    • Störungen bei Berliner S-Bahn bleiben Monate bestehen.
    • Aktuell 200-300 Störfälle pro Tag, keine schnelle Lösung.
    • Verbesserungen bis Jahresende angestrebt, Geduld nötig.

    BERLIN (dpa-AFX) - Wer die Berliner S-Bahn nutzt, muss sich auch in den nächsten Monaten auf Störungen einstellen. Dies machte der Bevollmächtigte der Deutschen Bahn für Berlin und Brandenburg, Alexander Kaczmarek, in einem Interview des "Tagesspiegels" deutlich.

    "Wir haben aktuell Tage mit 200, 250 oder 300 Störfällen", sagte Kaczmarek. Zwar habe eine Taskforce erste Lösungen entwickelt. Die Ausfälle wegen kaputter Signale, Stellwerke, Weichen oder Fahrzeuge ließen sich aber nicht kurzfristig beheben. "Den ultimativen Hebel, wo ich einmal dran ziehe und alles ist super, den gibt es nicht." Bis man "eigentlich gar nichts merkt", werde es noch einige Monate dauern. "Bis Jahresende müssen wir hier deutlich vorankommen", sagte Kaczmarek./vsr/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

