Kreise
Merz lädt zu Autogipfel am 9. Oktober ein
- Merz lädt zum Autogipfel am 9. Oktober ein.
- Teilnehmer: Minister, Länderchefs, Produzenten, Arbeitnehmer.
- Branche leidet unter Absatzflaute und E-Mobilität.
BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der Krise der Automobilindustrie will Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu einem Autogipfel am 9. Oktober einladen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Teilnehmen sollen demnach mehrere Minister, die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Autoindustrie, die großen Produzenten und Zulieferer sowie Vertreter der Arbeitnehmerseite. Merz hatte nach einem Koalitionsausschuss Anfang September ein solches Treffen angekündigt.
Die Autobranche hat mit einer Absatzflaute, Konkurrenz aus China und dem Wandel zur E-Mobilität zu kämpfen. Dazu kommt der Zollstreit mit den USA.
Viele Unternehmen fahren einen Sparkurs und bauen Stellen ab oder streichen Schichten. Ob Volkswagen , Mercedes-Benz , BMW , Porsche oder Audi: Alle verzeichneten zuletzt - teils heftige - Gewinneinbrüche. Der Autozulieferer Bosch kündigte erst am Donnerstag an, 13.000 weitere Stellen abbauen zu wollen./mfi/DP/he
