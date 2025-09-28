    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    Merz lädt zu Autogipfel am 9. Oktober ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz lädt zum Autogipfel am 9. Oktober ein.
    • Teilnehmer: Minister, Länderchefs, Produzenten, Arbeitnehmer.
    • Branche leidet unter Absatzflaute und E-Mobilität.
    Kreise - Merz lädt zu Autogipfel am 9. Oktober ein
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der Krise der Automobilindustrie will Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu einem Autogipfel am 9. Oktober einladen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Teilnehmen sollen demnach mehrere Minister, die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Autoindustrie, die großen Produzenten und Zulieferer sowie Vertreter der Arbeitnehmerseite. Merz hatte nach einem Koalitionsausschuss Anfang September ein solches Treffen angekündigt.

    Die Autobranche hat mit einer Absatzflaute, Konkurrenz aus China und dem Wandel zur E-Mobilität zu kämpfen. Dazu kommt der Zollstreit mit den USA.

    Viele Unternehmen fahren einen Sparkurs und bauen Stellen ab oder streichen Schichten. Ob Volkswagen , Mercedes-Benz , BMW , Porsche oder Audi: Alle verzeichneten zuletzt - teils heftige - Gewinneinbrüche. Der Autozulieferer Bosch kündigte erst am Donnerstag an, 13.000 weitere Stellen abbauen zu wollen./mfi/DP/he

     

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
