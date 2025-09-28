Merz lädt zu Autogipfel am 9. Oktober ein

Viele Unternehmen fahren einen Sparkurs und bauen Stellen ab oder streichen Schichten. Ob Volkswagen , Mercedes-Benz , BMW , Porsche oder Audi: Alle verzeichneten zuletzt - teils heftige - Gewinneinbrüche. Der Autozulieferer Bosch kündigte erst am Donnerstag an, 13.000 weitere Stellen abbauen zu wollen./mfi/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 85,44 auf Tradegate (26. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -5,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,64 %.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,80 Mrd..

Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 149,00EUR was eine Bandbreite von -4,58 %/+63,41 % bedeutet.