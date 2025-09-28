Top-Artikel der Kalenderwoche 39/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Rheinmetall hofft auf eine Zusage. Währenddessen zittern tausende von Mitarbeitern um ihre Jobs.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Energy!

Amazon soll bei seinem Service Amazon Prime bewusst seine Kunden getäuscht haben. Die Behörde will dies vor Gericht in Seattle nachweisen.

Nach den rückläufigen Verkaufszahlen in Europa und den USA ist der hoch verschuldete Brau-Konzern enorm unter Druck, für Erfolgsmeldungen zu sorgen. Nun wagt Heineken einen riskanten Schritt.

Bei Geschwindigskeits-Höchstleistungen hatte die VW-Luxusmarke Bugatti lange die Nase vorn. Jetzt schnappt ausgerechnet der chinesische Konkurrent BYD den Deutschen den Rekord weg – mit einem Elektrofahrzeug.

SAP gewinnt einen milliardenschweren US-Army-Auftrag, doch neue EU-Kartellermittlungen werfen einen Schatten auf den Softwarekonzern.

Diese Schock-Meldung könnte für die Deutsche Bank weitreichende Folgen haben. Dabei mittendrin im Schlamassel: CEO Christian Sewing.

Oklo ist einer der größten Nutznießer der US-Nuklearstrategie. Jetzt könnte der große Durchbruch folgen.

Quantum Computing holt sich 500 Millionen US-Dollar frisches Kapital über eine überzeichnete Privatplatzierung. Mit an Bord: Ein globaler Finanzriese. Startet jetzt der große Tech-Durchbruch?

Morgan Stanley setzt auf ASML und sieht im KI-Boom neue Chancen, die den Kurs weiter antreiben könnten.

Die Schweizer Großbank UBS hat ihren Ausblick für die Geschäfte von Ad-Tech-Spezialist AppLovin angehoben und ihr Kursziel angepasst – das lässt staunen!

Meistdiskutierte Wertpapiere

Über diese Wertpapiere spricht die Finanz-Community. Die meistdiskutierten Aktien dieser Woche auf wallstreet-online.de auf einen Blick.

Top & Flop Werte der Kalenderwoche 39/25

In der vergangenen Handelswoche zeigte der DAX eine gemischte Performance, wobei sich einige Unternehmen deutlich von der Masse abheben konnten. An der Spitze der Gewinnerliste steht RWE, das mit einem Anstieg von 5,57 Prozent glänzte. Auch Rheinmetall und E.ON konnten mit Zuwächsen von 2,91 Prozent beziehungsweise 2,51 Prozent überzeugen. Die Commerzbank und Siemens Energy folgten mit einem Plus von 1,96 Prozent und 1,87 Prozent.