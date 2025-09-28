Top-Artikel der Kalenderwoche 39/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
Rheinmetall: Arbeitsplatz-Schock?
Rheinmetall hofft auf eine Zusage. Währenddessen zittern tausende von Mitarbeitern um ihre Jobs.
Amazon: Schock-Nachricht für Prime-Kunden!
Amazon soll bei seinem Service Amazon Prime bewusst seine Kunden getäuscht haben. Die Behörde will dies vor Gericht in Seattle nachweisen.
Europäischer Gigant: Milliarden-Schock!
Nach den rückläufigen Verkaufszahlen in Europa und den USA ist der hoch verschuldete Brau-Konzern enorm unter Druck, für Erfolgsmeldungen zu sorgen. Nun wagt Heineken einen riskanten Schritt.
496,22 Km/h: Das schnellste Auto der Welt ist ein BYD!
Bei Geschwindigskeits-Höchstleistungen hatte die VW-Luxusmarke Bugatti lange die Nase vorn. Jetzt schnappt ausgerechnet der chinesische Konkurrent BYD den Deutschen den Rekord weg – mit einem Elektrofahrzeug.
SAP sichert sich Mega-Deal mit US-Army
SAP gewinnt einen milliardenschweren US-Army-Auftrag, doch neue EU-Kartellermittlungen werfen einen Schatten auf den Softwarekonzern.
Deutsche Bank: Schock-Nachricht!
Diese Schock-Meldung könnte für die Deutsche Bank weitreichende Folgen haben. Dabei mittendrin im Schlamassel: CEO Christian Sewing.
US-Regierung treibt nuklearen Durchbruch – Aktie schießt auf neues Allzeithoch!
Oklo ist einer der größten Nutznießer der US-Nuklearstrategie. Jetzt könnte der große Durchbruch folgen.
DIESE Quanten-Aktie haussiert 2-stellig nach 500 Millionen US-Dollar-Schub
Quantum Computing holt sich 500 Millionen US-Dollar frisches Kapital über eine überzeichnete Privatplatzierung. Mit an Bord: Ein globaler Finanzriese. Startet jetzt der große Tech-Durchbruch?
ASML wird zum Favoriten des KI-Booms – Analyst sieht Kaufchance
Morgan Stanley setzt auf ASML und sieht im KI-Boom neue Chancen, die den Kurs weiter antreiben könnten.
KI-Aktie AppLovin: Dieses Kursziel sprengt alle Dimensionen!
Die Schweizer Großbank UBS hat ihren Ausblick für die Geschäfte von Ad-Tech-Spezialist AppLovin angehoben und ihr Kursziel angepasst – das lässt staunen!
Meistdiskutierte Wertpapiere
Über diese Wertpapiere spricht die Finanz-Community. Die meistdiskutierten Aktien dieser Woche auf wallstreet-online.de auf einen Blick.
|#
|Wertpapier
|Kurs
|1W Perf. %
|Anzahl
|1.
|DAX
|23.760,00
|PKT
|+0,31 %
|1559
|2.
|Gerresheimer
|34,82
|EUR
|-19,48 %
|300
|3.
|Almonty Industries
|5,0400
|EUR
|+13,29 %
|244
|4.
|Silber
|46,07
|USD
|+5,68 %
|186
|5.
|Tesla
|375,90
|EUR
|+2,35 %
|157
|6.
|Gold
|3.762,71
|USD
|+2,11 %
|140
|7.
|Newron Pharmaceuticals
|11,240
|EUR
|+1,80 %
|138
|8.
|Borussia Dortmund
|3,5750
|EUR
|-0,97 %
|125
|9.
|Heidelberg Pharma
|3,0700
|EUR
|-12,28 %
|123
|10.
|DroneShield
|2,1250
|EUR
|+16,93 %
|103
|11.
|TeamViewer
|8,7350
|EUR
|+3,55 %
|99
|12.
|InnoCan Pharma Corporation
|9,1300
|EUR
|+28,82 %
|88
|13.
|ThyssenKrupp
|11,755
|EUR
|-2,42 %
|78
|14.
|Rheinmetall
|1.964,00
|EUR
|+2,91 %
|78
|15.
|Metaplanet
|3,0700
|EUR
|-13,12 %
|78
Top & Flop Werte der Kalenderwoche 39/25
In der vergangenen Handelswoche zeigte der DAX eine gemischte Performance, wobei sich einige Unternehmen deutlich von der Masse abheben konnten. An der Spitze der Gewinnerliste steht RWE, das mit einem Anstieg von 5,57 Prozent glänzte. Auch Rheinmetall und E.ON konnten mit Zuwächsen von 2,91 Prozent beziehungsweise 2,51 Prozent überzeugen. Die Commerzbank und Siemens Energy folgten mit einem Plus von 1,96 Prozent und 1,87 Prozent.