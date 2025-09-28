DGB-Chefin kritisiert Steuersenkung für Gastronomie

BERLIN (dpa-AFX) - DGB-Chefin Yasmin Fahimi hat die Entscheidung der Bundesregierung kritisiert, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie im kommenden Jahr auf sieben Prozent zu senken. Dies sei "ein reines Steuergeschenk ohne wirtschaftlichen Effekt und wird nicht bei den Verbrauchern ankommen", sagte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Eine bessere Idee wäre gewesen, die Mehrwertsteuer auf Medikamente abzusenken", so Fahimi. "Das würde direkt bei den Krankenkassen und damit bei der Versichertengemeinschaft ankommen." Die Gastronomen hingegen hätten bereits angekündigt, die Senkung nicht an die Kundschaft weiterzugeben.