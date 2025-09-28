    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Brauerei ruft Energy Drink zurück - Dosen könnten bersten

    Für Sie zusammengefasst
    • Rückruf von Energy Drink Physics Fusion Carambola
    • Betroffen: 0,5-Liter-Dose, MHD 28.07.2026
    • Verunreinigung kann zu Druckaufbau und Bersten führen

    DARGUN (dpa-AFX) - Die Darguner Brauerei ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes einen Energy Drink zurück. Betroffen ist der Artikel Physics Fusion Carambola der Marke "Booster" (0,5-Liter-Dose) mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.07.2026, wie das Unternehmen bereits am Freitag mitteilte. Das Produkt sei bundesweit ausschließlich in Filialen von Netto Marken-Discount verkauft worden.

    Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne wenige Dosen bei der Herstellung mit Hefen verunreinigt worden seien. "Diese Hefen verursachen einen Gärungsprozess, der wiederum zu einem Druckaufbau in der Dose des Getränks führen kann. Dieser kann unter ungünstigen Bedingungen bis zum Bersten der Dose führen. Dadurch besteht eine mögliche Verletzungsgefahr", erklärte die Brauerei.

    Die entsprechende Ware sei sofort aus dem Verkauf genommen worden. Kunden bekommen den Kaufpreis auch ohne Kassenbon erstattet./wea/DP/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
