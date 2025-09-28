Kehl verteidigt Nmecha - Keine Social-Media-Kontrolle
- Kehl verteidigt Nmecha nach umstrittenem Post.
- BVB kontrolliert Social-Media-Kanäle nicht.
- Nmecha drückt Beileid, teilt Kirk-Positionen nicht.
MAINZ (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat Nationalspieler Felix Nmecha nach dessen umstrittenen Postings zum tödlichen Angriff auf den Aktivisten Charlie Kirk in den USA verteidigt. Im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF stellte der 45 Jahre alte ehemalige Profi zudem klar, dass der BVB die Social-Media-Kanäle seiner Spieler nicht kontrolliere.
"Das sind am Ende noch eigenständige Menschen, die noch eine freie Meinung haben", betonte Kehl: "Wir leben in einem demokratischen Land. Und trotzdem weiß auch jeder um die Verantwortung eines Clubs." Deswegen hätten sie die Angelegenheit mit Nmecha auch "klar besprochen".
Kehl und Ricken führten Gespräch mit Nmecha
Der 24-Jährige, der öffentlich auch oft über seinen christlichen Glauben spricht, hatte sich bei Instagram nach dem Tod von Kirk gemeldet und diesen unter anderem betrauert. Kirk galt als eines der bekanntesten Gesichter der amerikanischen Rechten. Mit Podcasts und Auftritten erreichte er ein Millionenpublikum.
"Zunächst einmal ist es richtig, dass Felix kondoliert hat. Er hat aber auch proaktiv danach sofort gepostet, dass er ganz, ganz viele Positionen von Kirk definitiv nicht teilt, sondern nur der Familie sein Beileid ausgedrückt hat", sagte Kehl.
Er und Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hätten mit Nmecha gesprochen. "Wir alle im Club haben das Gespräch geführt, weil es ein Thema ist, dass uns bewegt, dass auch die Fanschaft bewegt. Aber am Ende hat Felix natürlich auch seine persönliche Meinung an der einen oder anderen Stelle, die darf er ruhig haben."
In diesem Fall sei es nicht darum gegangen, die Interessen von Kirk noch einmal zu untermauern, sondern der Familie sein Beileid auszusprechen. Für sie sei Thema dann auch besprochen, erklärte Kehl zur Sicht von Borussia Dortmund ./jmx/DP/he
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 3,575 auf Tradegate (26. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 394,67 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,0583. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +39,86 %/+39,86 % bedeutet.
Der Konzern rechnet auf Seite 90 ff. des Geschäftsberichts 2024/25 für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Ergebnis zwischen -5 und +5 Mio. €. Dabei wurden folgende Parameter berücksichtigt:
Konzernumsatz 475 Mio. €
Brutto-Transfereinnahmen 80 Mio. €
Bruttogesamtleistung 555 Mio. €
Einnahmen TV-Vermarktung Bundesliga 84,2 Mio. €
Einnahmen TV-Vermarktung CL mit Erreichen des Achtelfinals 86,9 Mio. €
Club WM 11 Mio. €
Vor dem Hintergrund von 80 Mio. Transfereinnahmen, die aufgrund der geringen Restbuchwerte (Gittens) zu einem großen Teil in den Gewinn vor Steuern fließen, ist die Prognose eine einzige Enttäuschung. Wenn nicht mal diese 80 Mio. und zusätzliche 11 Mio. durch die einmalige Club WM zu einem klar positiven Ergebnis führen, stellt sich die Frage, wie zukünftig überhaupt ein nachhaltiger Gewinn erzielt werden soll.
Hinzu kommt, dass die Transferausgaben immer mehr zu Buche schlagen und vor allem die Berater kräftig abkassieren. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden für Zugänge von Spielerwerten insgesamt 176,722 Mio. € investiert, wobei in diesem Betrag Bellingham bereits enthalten ist (siehe Seite 62 GB). Man kann diese Summe kaum glauben, wenn man die auf Transfermarkt.de genannten Summen vergleicht. Zur Finanzierung wurde ein Darlehen in Höhe von 33,599 Mio. € in Anspruch genommen. Weiterhin wurde ein langfristiges, variabel verzinsliches Darlehen in Höhe von 26 Mio. € abgeschlossen, dass noch nicht zur Auszahlung gekommen ist (siehe Seite 65 GB).
Deshalb ist es nachvollziehbar, dass der Aktienkurs auf Talfahrt geht. Du hast recht, die Luft ist raus.
📊 Finanzkennzahlen im Überblick
- Gesamtumsatz: ca. 393,3 Mio. € (Anstieg um 10,9 % gegenüber dem Vorjahr)
- EBITDA: 88,3 Mio. € (Rückgang gegenüber dem Vorjahr: 119,8 Mio. €)
- Nettoergebnis nach Steuern: 12,9 Mio. € (Vorjahr: 48,9 Mio. €)
- Transfererlöse netto: 34,8 Mio. € (Vorjahr: 88,4 Mio. €)
💼 Einnahmequellen
- TV-Vermarktung: 162,7 Mio. € (Anstieg um 15,4 Mio. €)
- Werbeeinnahmen: 113,6 Mio. €
- Merchandising: 32,9 Mio. €
- Spielbetrieb: 45,7 Mio. €
- Konferenzen & Catering: 38,4 Mio. €
📉 Gründe für Gewinnrückgang
- Deutlich geringere Transfererlöse im Vergleich zum Vorjahr
- Höhere Personalkosten: 199,1 Mio. € (Vorjahr: 193 Mio. €)
- Abschreibungen: 73,4 Mio. €
- Sonstige Betriebskosten: 123,7 Mio. €
Das spuckt mir Copilot auf die Schnelle aus (ohne Gewähr)