Klöckner & Co: Fokus auf Premium & Service nach US-Verkauf.
Klöckner & Co setzt mit dem Verkauf von acht US-Standorten einen strategischen Meilenstein. Der Fokus liegt nun verstärkt auf dem höherwertigen Geschäft und den Service-Centern, wodurch der Umsatzanteil dieser Bereiche auf etwa 86 % steigen soll. Dies stärkt das Ertragsprofil und reduziert die Abhängigkeit von volatilen Märkten. Klöckner & Co will führend in Nordamerika und Europa werden.
- Klöckner & Co veräußert acht US-Distributionsstandorte, um den Fokus auf das höherwertige Geschäft und das Service-Center-Geschäft zu erhöhen.
- Die Veräußerung ist ein bedeutender Meilenstein in der Strategie „Klöckner & Co: Leveraging Strengths – Step Up 2030“.
- Der Umsatzanteil aus dem höherwertigen Geschäft und dem Service-Center-Geschäft wird auf ca. 86 % steigen, was das Ertragsprofil von Klöckner & Co stärkt.
- Sieben Standorte werden an Russel Metals und ein Standort an Service Steel Warehouse verkauft, mit einem vereinbarten Kaufpreis von rund 119 Mio. US-Dollar.
- Die Transaktionen verringern die Abhängigkeit von volatilen Rohstoffmärkten und verbessern die Profitabilität und das Wachstum in Nordamerika und Europa.
- Klöckner & Co strebt an, das führende Service-Center- und Metallverarbeitungsunternehmen in Nordamerika und Europa zu werden, mit einem Fokus auf CO2-reduzierte Lösungen.
