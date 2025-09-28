81 0 Kommentare Klöckner & Co: Fokus auf Premium & Service nach US-Verkauf.

Klöckner & Co setzt mit dem Verkauf von acht US-Standorten einen strategischen Meilenstein. Der Fokus liegt nun verstärkt auf dem höherwertigen Geschäft und den Service-Centern, wodurch der Umsatzanteil dieser Bereiche auf etwa 86 % steigen soll. Dies stärkt das Ertragsprofil und reduziert die Abhängigkeit von volatilen Märkten. Klöckner & Co will führend in Nordamerika und Europa werden.

