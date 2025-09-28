Klöckner & Co. verkauft 8 US-Distributionsstandorte für 119 Millionen US-Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 16.775 auf Xetra (26. September 2025, 17:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +2,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,83 %.

Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 561,59 Mio..

Kloeckner zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2857EUR. Von den letzten 7 Analysten der Kloeckner Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +6,57 %/+42,10 % bedeutet.