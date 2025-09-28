Klöckner & Co. verkauft 8 US-Distributionsstandorte für 119 Millionen US-Dollar
- Klöckner & Co verkauft 8 US-Standorte an Russel Metals.
- Umsatzanteil höherwertiger Geschäfte steigt auf 86%.
- Kaufpreis: 119 Millionen USD, Buchgewinn über 20 Mio. €.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co verkauft acht US-Distributionsstandorte an Russel Metals . Dadurch werde der Umsatzanteil aus dem höherwertigen Geschäft und dem Service-Center-Geschäft um 5 Prozentpunkte auf etwa 86 Prozent steigen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Sonntag mit. Das Ertragsprofil von Klöckner & Co werde dadurch gestärkt.
Der vereinbarte Kaufpreis, dessen Höhe sich noch ändern kann, beläuft sich auf 119 Millionen US-Dollar. Damit ergebe sich ein Buchgewinn von über 20 Millionen Euro, hieß es weiter. Durch die Umschichtung von Kapital aus dem Distributionsgeschäft in das höherwertige Geschäft und das Service-Center-Geschäft werde Klöckner & Co seine Abhängigkeit von volatilen Rohstoffmärkten weiter verringern./he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie
Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 16.775 auf Xetra (26. September 2025, 17:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +2,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 561,59 Mio..
Kloeckner zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2857EUR. Von den letzten 7 Analysten der Kloeckner Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +6,57 %/+42,10 % bedeutet.
Kaufargumente: Klöckner ist stark in Nordamerika, digitalisiert den Stahlhandel und zahlt solide Dividende. Aktie unterbewertet, Kursziel laut Analysten bei 8–9 €.
Lohs Ambitionen: Hält über 40 %, will mehr. Sein erneuter Einstieg stabilisiert den Kurs und zeigt langfristiges Vertrauen.
Die Aktie ist rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 7,92 Euro B. Analysten sehen ein durchschnittliches Kursziel von 7,70 Euro, was einem möglichen Aufwärtspotenzial von über 37 % entspricht
Ich bin hier mit Unterbrechungen seit dem Jahr 1998 Aktionär - also jetzt 27 lange Jahre. 2007 stand die Aktie noch um 50 Euro. Es ist einfach ein Trauerspiel was hier gemacht wird. Ist ein Markt von den Gewinnaussichten her aufgrund eines ruinösen Wettbewerbs praktisch tot, dann muss man auch mal umsatteln in neue Geschäftsfelder. Das wird hier einfach nicht gemacht. Man hält stur am Metallhandel und an der Anarbeitung dafür fest. Man zieht sich zwar aus verlustreichen Ländern zurück - aber geht in neue Länder die einige Jahre später neue Verlustquellen werden. Man gewinnt also nichts. Einer Restrukturierung folgt die nächste - ohne erkennbaren positiven Ergebniseffekt.
Dazu kommt die permanente Schönfärberei. Man kann doch nicht einen Quartalsverlust von 28 Millionen Euro mit einer fast Verdreifachung des operativen Geldabflusses als solides Ergebnis bezeichnen, wie man es heute gemacht hat. Und erst recht nicht angesichts dramatischer Verschlechterungen in den USA, wo ganz viele Firmen ihre Prognosen zurücknehmen und das Schlimmste für ihr Geschäft erwarten, noch in Optimismus machen. Das Management scheint mir viel zu sehr in seiner Blase gefangen zu sein.