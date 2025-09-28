Ministerpräsident Rhein fordert 'Rüstungsoffensive'

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) spricht sich für deutlich mehr Investitionen in Rüstung und Verteidigung aus. "Die Zeit der Komfortzonen ist vorbei", teilte Rhein in Wiesbaden mit. Russland dringe immer wieder in den Luftraum der Nato ein, halte Militärmanöver an der Grenze des Bündnisgebietes ab und verübe Anschläge auf die kritische Infrastruktur in Europa.

"Das beste Mittel gegen die russische Aggression ist Abschreckung durch eigene militärische Stärke", betonte Rhein. Es sei richtig, dass die Bundesregierung so viel Geld wie nie zuvor in Sicherheit und Verteidigung investieren wolle. Ein erheblicher Teil der Mittel müsse in Deutschland investiert werden: "Wir brauchen eine Rüstungsoffensive und eine Deutschland-Garantie für die Verteidigung." Wer die deutsche Rüstungsindustrie stärke, sichere Arbeitsplätze und schaffe neues Wachstum.