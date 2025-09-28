BVB-Stürmer wehrt sich
'Nie etwas bewusst verheimlicht'
- Fabio Silva weist Berichte über Leisten-OP zurück.
- Operation war vor Wechsel, keine Details verheimlicht.
- Silva freut sich auf Debüt, fühlt sich gut vorbereitet.
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds neuer Stürmer Fabio Silva hat Berichte über eine mutwillig verschleierte Leisten-OP vor seinem Wechsel in die Fußball-Bundesliga zurückgewiesen. "Es stimmt zwar, dass ich mich in der vergangenen Saison einer Operation unterzogen habe. Es wurde aber nie etwas bewusst verheimlicht", sagte der 23-jährige Portugiese in einem Interview den "Ruhr Nachrichten" (Samstag).
Silva kostete den BVB mehr als 20 Millionen Euro
"Ich war zu dem Zeitpunkt der Operation Spieler von Wolverhampton. Und gemeinsam mit dem Verein und meinem Umfeld haben wir damals entschieden, keine Details über die Verletzung oder den Eingriff öffentlich zu machen", sagte Silva weiter. "Als der Kontakt mit dem BVB intensiver wurde, war der Eingriff schon über zwei Monate her."
Der Angreifer war im August für mehr als 20 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers in der englischen Premier League nach Dortmund gewechselt. Wegen seiner Adduktoren-Verletzung hat er bislang noch kein Spiel für den BVB bestritten. Berichten zufolge hatten die Verantwortlichen der Borussia erst bei dem obligatorischen Medizincheck vor der Vertragsunterschrift von der Operation im Juni erfahren.
Mittlerweile steht Silva vor seinem Debüt für den neuen Club. "Jetzt fühle ich mich richtig gut und ich freue mich darauf, so schnell wie möglich wieder spielen zu können", sagte der Portugiese./sti/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 3,575 auf Tradegate (26. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 394,67 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,0583. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +39,86 %/+39,86 % bedeutet.
Der Konzern rechnet auf Seite 90 ff. des Geschäftsberichts 2024/25 für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Ergebnis zwischen -5 und +5 Mio. €. Dabei wurden folgende Parameter berücksichtigt:
Konzernumsatz 475 Mio. €
Brutto-Transfereinnahmen 80 Mio. €
Bruttogesamtleistung 555 Mio. €
Einnahmen TV-Vermarktung Bundesliga 84,2 Mio. €
Einnahmen TV-Vermarktung CL mit Erreichen des Achtelfinals 86,9 Mio. €
Club WM 11 Mio. €
Vor dem Hintergrund von 80 Mio. Transfereinnahmen, die aufgrund der geringen Restbuchwerte (Gittens) zu einem großen Teil in den Gewinn vor Steuern fließen, ist die Prognose eine einzige Enttäuschung. Wenn nicht mal diese 80 Mio. und zusätzliche 11 Mio. durch die einmalige Club WM zu einem klar positiven Ergebnis führen, stellt sich die Frage, wie zukünftig überhaupt ein nachhaltiger Gewinn erzielt werden soll.
Hinzu kommt, dass die Transferausgaben immer mehr zu Buche schlagen und vor allem die Berater kräftig abkassieren. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden für Zugänge von Spielerwerten insgesamt 176,722 Mio. € investiert, wobei in diesem Betrag Bellingham bereits enthalten ist (siehe Seite 62 GB). Man kann diese Summe kaum glauben, wenn man die auf Transfermarkt.de genannten Summen vergleicht. Zur Finanzierung wurde ein Darlehen in Höhe von 33,599 Mio. € in Anspruch genommen. Weiterhin wurde ein langfristiges, variabel verzinsliches Darlehen in Höhe von 26 Mio. € abgeschlossen, dass noch nicht zur Auszahlung gekommen ist (siehe Seite 65 GB).
Deshalb ist es nachvollziehbar, dass der Aktienkurs auf Talfahrt geht. Du hast recht, die Luft ist raus.
📊 Finanzkennzahlen im Überblick
- Gesamtumsatz: ca. 393,3 Mio. € (Anstieg um 10,9 % gegenüber dem Vorjahr)
- EBITDA: 88,3 Mio. € (Rückgang gegenüber dem Vorjahr: 119,8 Mio. €)
- Nettoergebnis nach Steuern: 12,9 Mio. € (Vorjahr: 48,9 Mio. €)
- Transfererlöse netto: 34,8 Mio. € (Vorjahr: 88,4 Mio. €)
💼 Einnahmequellen
- TV-Vermarktung: 162,7 Mio. € (Anstieg um 15,4 Mio. €)
- Werbeeinnahmen: 113,6 Mio. €
- Merchandising: 32,9 Mio. €
- Spielbetrieb: 45,7 Mio. €
- Konferenzen & Catering: 38,4 Mio. €
📉 Gründe für Gewinnrückgang
- Deutlich geringere Transfererlöse im Vergleich zum Vorjahr
- Höhere Personalkosten: 199,1 Mio. € (Vorjahr: 193 Mio. €)
- Abschreibungen: 73,4 Mio. €
- Sonstige Betriebskosten: 123,7 Mio. €
Das spuckt mir Copilot auf die Schnelle aus (ohne Gewähr)