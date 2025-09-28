    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKloeckner AktievorwärtsNachrichten zu Kloeckner

    Klöckner & Co. verkauft 8 US-Distributionsstandorte - 119 Millionen Dollar

    • Klöckner & Co verkauft acht US-Standorte.
    • Russel Metals kauft sieben, Service Steel einen.
    • Umsatzanteil höherwertiger Geschäfte steigt auf 86%.
    WDH - Klöckner & Co. verkauft 8 US-Distributionsstandorte - 119 Millionen Dollar
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Im 1. Absatz werden die Angaben zum Käufer präzisiert. Russel Metals erwirbt sieben Standorte, der achte geht an Service Steel Warehouse.)

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co verkauft acht US-Distributionsstandorte. Sieben erwirbt Russel Metals und einen Service Steel Warehouse. Dadurch werde der Umsatzanteil aus dem höherwertigen Geschäft und dem Service-Center-Geschäft um 5 Prozentpunkte auf etwa 86 Prozent steigen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Sonntag mit. Das Ertragsprofil von Klöckner & Co werde dadurch gestärkt.

    Der vereinbarte Kaufpreis, dessen Höhe sich noch ändern kann, beläuft sich auf 119 Millionen US-Dollar. Damit ergebe sich ein Buchgewinn von über 20 Millionen Euro, hieß es weiter. Durch die Umschichtung von Kapital aus dem Distributionsgeschäft in das höherwertige Geschäft und das Service-Center-Geschäft werde Klöckner & Co seine Abhängigkeit von volatilen Rohstoffmärkten weiter verringern./he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
