    Wahllokale in NRW geschlossen - Spannung bei Stichwahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Auszählung der Stimmen in NRW-Stichwahlen gestartet.
    • Wahllokale schlossen um 18.00 Uhr landesweit.
    • 21 kreisfreie Städte im Fokus, spannende Duelle.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Bei den Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen hat die Auszählung der Stimmen für die künftigen Rathauschefs und Landräte begonnen. Um 18.00 schlossen landesweit die Wahllokale.

    In fast 150 Kommunen in NRW mussten noch Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte gewählt werden. Stichwahlen gab es überall dort, wo im ersten Durchgang vor zwei Wochen keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der Stimmen holte.

    Besonders im Fokus stehen 21 kreisfreie Städte, in denen in der zweiten Wahlrunde noch um das Oberbürgermeisteramt gekämpft wurde. In Köln traten Kandidaten von SPD und Grünen an. In Duisburg, Gelsenkirchen und Hagen hatten es AfD-Kandidaten in die zweite Runde geschafft und trafen dort auf Kandidaten von SPD oder CDU. In der seit fast 80 Jahren von der SPD regierten Ruhrgebietsstadt Dortmund trafen Kandidaten von SPD und CDU aufeinander./dot/DP/he






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
