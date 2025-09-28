Wahllokale in NRW geschlossen - Spannung bei Stichwahlen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Bei den Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen hat die Auszählung der Stimmen für die künftigen Rathauschefs und Landräte begonnen. Um 18.00 schlossen landesweit die Wahllokale.

In fast 150 Kommunen in NRW mussten noch Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte gewählt werden. Stichwahlen gab es überall dort, wo im ersten Durchgang vor zwei Wochen keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der Stimmen holte.