AfD-Bewerber in allen OB-Stichwahlen in NRW deutlich hinten

GELSENKIRCHEN/DUISBURG/HAGEN (dpa-AFX) - Die Kandidaten der AfD liegen nach Auszählung zahlreicher Stimmen bei allen drei Oberbürgermeister-Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen deutlich hinten.

Auf das beste Ergebnis steuert AfD-Kandidat Norbert Emmerich in Gelsenkirchen zu: Nach Auszählung von 162 der 209 Stimmbezirke lag er bei 36,0 Prozent der Stimmen, die Sozialpolitikerin Andrea Henze von der SPD lag bei 64,0 Prozent.