    AfD-Bewerber in allen OB-Stichwahlen in NRW deutlich hinten

    Für Sie zusammengefasst
    • AfD-Kandidaten bei OB-Stichwahlen deutlich hinten.
    • Emmerich in Gelsenkirchen mit 36% gegen 64% SPD.
    • Duisburg und Hagen klare Siege für SPD und CDU.

    GELSENKIRCHEN/DUISBURG/HAGEN (dpa-AFX) - Die Kandidaten der AfD liegen nach Auszählung zahlreicher Stimmen bei allen drei Oberbürgermeister-Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen deutlich hinten.

    Auf das beste Ergebnis steuert AfD-Kandidat Norbert Emmerich in Gelsenkirchen zu: Nach Auszählung von 162 der 209 Stimmbezirke lag er bei 36,0 Prozent der Stimmen, die Sozialpolitikerin Andrea Henze von der SPD lag bei 64,0 Prozent.

    In Duisburg sieht alles nach einem klaren Wahlsieg von Amtsinhaber Sören Link (SPD) aus: Nach Auszählung von 353 der 448 Stimmbezirke lag Link bei 77,3 Prozent. AfD-Kandidat Carsten Groß kam auf 22,7 Prozent.

    In Hagen kam CDU-Politiker Dennis Rehbein nach Auszählung von 105 der 183 Stimmbezirke auf 66,5 Prozent. Sein Kontrahent Michael Eiche von der AfD kam auf 33,5 Prozent der Stimmen./mhe/DP/he






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
