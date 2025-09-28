    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    CSU-Vize setzt auf neuen Ton bei Zuwanderung in Deutschland

    Für Sie zusammengefasst
    • Weber betont Zuwanderung für Pflegepersonal wichtig.
    • CSU soll illegale Migration konsequent bekämpfen.
    • Söder fordert mehr Abschiebungen, Stadtbild verändern.

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der stellvertretende CSU-Parteichef Manfred Weber will die Bedeutung von Zuwanderern stärker betonen. Dies -aber auch die gleichzeitige Bekämpfung von illegaler Migration - sieht er als Aufgabe seiner Partei an. "Das sollten wir in jedem Bierzelt sagen", sagte Weber der "Süddeutschen Zeitung". Als Beispiel nannte er den Bedarf an Pflegepersonal, für den es Zuwanderung brauche.

    Hinsichtlich der Migration werde der Freistaat sowie auch Deutschland vielfältiger. "Das müssen wir den Menschen ehrlich sagen, sonst laufen wir in die nächste Vertrauensfalle", warnte Weber.

    Söder für mehr Abschiebungen

    Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich zuvor im Gespräch mit dem "Münchner Merkur" für mehr Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien starkgemacht - und gefordert, dass sich das Stadtbild wieder verändern müsse.

    Weber betonte: "Wer rechtmäßig hier ist, einen Beitrag zur Gesellschaft leistet, gehört zum Stadtbild dazu". Er lobte seinen Parteichef für die Erfindung der "Döner-Partei CSU". "Die CSU ist Döner-und-Leberkäs-Partei", sagte er und forderte auch innerhalb der Partei mehr Zuwanderung, etwa durch die Integration von deutsch-türkischen Personen./dwi/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    CSU-Vize setzt auf neuen Ton bei Zuwanderung in Deutschland Der stellvertretende CSU-Parteichef Manfred Weber will die Bedeutung von Zuwanderern stärker betonen. Dies -aber auch die gleichzeitige Bekämpfung von illegaler Migration - sieht er als Aufgabe seiner Partei an. "Das sollten wir in jedem Bierzelt …