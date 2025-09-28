CSU-Vize setzt auf neuen Ton bei Zuwanderung in Deutschland

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der stellvertretende CSU-Parteichef Manfred Weber will die Bedeutung von Zuwanderern stärker betonen. Dies -aber auch die gleichzeitige Bekämpfung von illegaler Migration - sieht er als Aufgabe seiner Partei an. "Das sollten wir in jedem Bierzelt sagen", sagte Weber der "Süddeutschen Zeitung". Als Beispiel nannte er den Bedarf an Pflegepersonal, für den es Zuwanderung brauche.

Hinsichtlich der Migration werde der Freistaat sowie auch Deutschland vielfältiger. "Das müssen wir den Menschen ehrlich sagen, sonst laufen wir in die nächste Vertrauensfalle", warnte Weber.