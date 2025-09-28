Kennen Versteck des iranischen Uran-Vorrats

JERUSALEM/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die israelische Regierung kennt nach eigenen Angaben den Ort, an dem der Iran rund 400 Kilogramm beinahe Atomwaffen-taugliches Uran lagert. "Sicher wissen wir, wo es ist. Wir haben eine ziemlich gute Vorstellung davon, wo es ist", sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dem US-Sender Fox News. Die Erkenntnisse dazu habe Israel auch mit den USA geteilt.

Laut einem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA verfügte der Iran im Frühsommer vor Beginn des israelischen Kriegs gegen das Land über mehr als 400 Kilogramm Uran mit einem Reinheitsgrad von 60 Prozent. Für den Bau von Atomwaffen wäre eine weitere Anreicherung auf mehr als 90 Prozent erforderlich. Wie viel von dem Material und den Kapazitäten des Irans zur Anreicherung nach den Angriffen der USA und Israels im Juni noch übrig ist, ist seither umstritten. Der Iran bestreitet, nach Atomwaffen zu streben.