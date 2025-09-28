    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Spahn zu NRW-Stichwahlen

    'Ein toller Abend'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jens Spahn zufrieden mit NRW-Stichwahlen.
    • Historischer CDU-Sieg in Dortmund gefeiert.
    • Drei der fünf größten Städte von CDU regiert.

    BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Jens Spahn hat sich sehr zufrieden mit dem Ausgang der Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen gezeigt. Den CDU-Sieg in Dortmund bezeichnete er in der "Rheinischen Post" als historisch. "Essen und Düsseldorf haben wir mit starken Ergebnissen gehalten. Damit werden nun drei der fünf größten Städte NRWs von CDU-OBs regiert", sagte der CDU-Politiker der Zeitung. "Letztmalig haben wir 1999 so abgeräumt. Ein toller Abend", sagte Spahn./kli/DP/he



    dpa-AFX
