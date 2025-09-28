Welt-Design-Städte-Konferenz 2025 in Shanghai eröffnet

Im Jahr 2010 trat Shanghai offiziell dem UNESCO Creative Cities Network (UCCN) bei. In den letzten fünfzehn Jahren hat „Shanghai Design" durch Innovation, Kreativität und Schöpfung Weisheit und Stärke zur Stadtentwicklung beigetragen. Heute, da Shanghai seine Bemühungen beschleunigt, eine modernisierte internationale Metropole mit globalem Einfluss zu werden, wird es die Bedeutung des Designs zur Stärkung verschiedenster Branchen noch besser nutzen.

Bei der Eröffnungszeremonie der WDCC2025 wurde der Bericht „Shanghai 2010-2025: 15. Jahrestag als UNESCO City of Design – Ergebnisse und Errungenschaften" offiziell veröffentlicht, zusammen mit Shanghais politischen Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung der Kosmetikindustrie und einer Reihe von Projekten der kreativen Design- und Modekonsumgüterindustrie. Außerdem wurden die Zertifikate „Shanghai Youth Design Talent U35 2025", die Jahrespreise des globalen Wettbewerbs „Shanghai Design 100+" 2025 sowie der „Frontier Design Prize" 2025 verliehen.



Als Flaggschiffveranstaltung der Designbranche verfolgt die WDCC2025 ihre Mission und Vision, eine globale Kooperationsplattform für Designinnovation aufzubauen und Wege zu erforschen, wie Design die Entwicklung neuer hochwertiger Produktivkräfte vorantreiben kann. Darüber hinaus strebt sie an, eine ökologische Design-Wetterfahne, ein neues Mode-Lifestyle-Paradigma und eine Wiege industrieller Innovation zu schaffen. Dieses Jahr markiert den 15. Jahrestag von Shanghais Beitritt zum UCCN sowie die Verleihung des Titels „Designstadt". Die WDCC2025 zeigt Shanghais innovative Praktiken, präsentiert der Welt Shanghais Designvorschläge einschließlich „ökologisches Design" und startet erstmals das Programm „U35-Talente" für junge Designer in Shanghai. Während der Konferenz wurden renommierte nationale und internationale Akademiker und Meister, führende Unternehmen der Branche und Designervertreter eingeladen, verschiedene Foren abzuhalten und gemeinsam ein neues Rahmenwerk für die globale Designkooperation und -entwicklung zu schaffen.

