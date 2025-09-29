DeFi Technologies gibt strategische Investition und Partnerschaft mit dem kanadischen Unternehmen Stablecorp bekannt, dem Unterstützer der kanadischen Dollar-Stablecoin QCAD

Strategische Investitionen und Partnerschaften: DeFi Technologies hat in Canada Stablecorp investiert und eine Partnerschaft mit diesem Unternehmen geschlossen, um QCAD, eine Stablecoin-Schiene in kanadischen Dollar, zu skalieren. Zu den weiteren Investoren von Stablecorp gehören Coinbase Ventures, Circle Ventures, Side Door Ventures und weitere Branchenführer.

DeFi Technologies hat in Stablecorp investiert und eine Partnerschaft mit diesem Unternehmen geschlossen, um QCAD, eine Stablecoin-Schiene in kanadischen Dollar, zu skalieren. Zu den weiteren Investoren von Stablecorp gehören Coinbase Ventures, Circle Ventures, Side Door Ventures und weitere Branchenführer. Günstige Rahmenbedingungen für Stablecoins in kanadischen Dollar: Stablecoins in kanadischen Dollar werden voraussichtlich von der am 8. September 2025 in Kraft tretenden Aufsicht über Zahlungsdienstleister gemäß dem Retail Payments Activities Act sowie von der zunehmenden politischen Aufmerksamkeit seitens der Bank of Canada und der FCAC profitieren. Da die Arbeit an CBDC für den Einzelhandel vorübergehend ausgesetzt ist, können konforme CAD-Stablecoins den E-Commerce, den grenzüberschreitenden Handel , die Lohnabrechnung und die Finanzverwaltung unterstützen.

Stablecoins in kanadischen Dollar werden voraussichtlich von der am 8. September 2025 in Kraft tretenden Aufsicht über Zahlungsdienstleister gemäß dem Retail Payments Activities Act sowie von der zunehmenden politischen Aufmerksamkeit seitens der Bank of und der FCAC profitieren. Da die Arbeit an CBDC für den Einzelhandel vorübergehend ausgesetzt ist, können konforme CAD-Stablecoins den E-Commerce, den grenzüberschreitenden , die Lohnabrechnung und die Finanzverwaltung unterstützen. Durchführung und Auswirkungen: DeFi Technologies wird über Valour QCAD-integrierte Produkte auf den Markt bringen, Stillman Digital wird als bevorzugter Liquiditätsanbieter für On- und Off-Ramps sowie für Mint- und Redeem-Flows fungieren, und das Unternehmen wird gemeinsam mit BTQ eine Post-Quanten-Sicherheits-Roadmap entwickeln. Diese Initiativen erweitern den adressierbaren Markt und schaffen neue Quellen für wiederkehrende Gebühren und Spread-Einnahmen.

TORONTO, 29. September 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen schließt, freut sich, eine strategische Investition in Canada Stablecorp Inc. („Stablecorp") und eine kommerzielle Zusammenarbeit bekannt zu geben, die sich auf QCAD, das auf kanadische Dollar lautende Stablecoin-Produkt von Stablecorp konzentriert.

DeFi Technologies schließt sich Coinbase Ventures, Circle Ventures, Side Door Ventures und anderen führenden Unternehmen der digitalen Finanzbranche als Investoren in Stablecorp an.

Warum stabile Münzen in kanadischen Dollar jetzt wichtig sind

Stablecoins entwickeln sich weltweit zu einer wichtigen Zahlungs- und Abwicklungsschiene. In Kanada entwickelt sich das regulatorische Umfeld hin zu einer formellen Aufsicht über Zahlungsdienstleister (PSPs) im Rahmen des Retail Payments Activities Act (RPAA). Die Bank of Canada wird Ende 2024 mit der Registrierung von PSPs beginnen, und die Vorschriften treten am 8. September 2025 in Kraft. Dies bildet die Grundlage für die Unterstützung von konformen, auf CAD lautenden digitalen Zahlungsmitteln in großem Maßstab.