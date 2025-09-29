    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Volksstimme' zu Frauenrechte im Osten

    • Junge Frauen wählen links, Männer eher rechts.
    • Abwanderung der Frauen schafft Lücken in Regionen.
    • Rechte Parteien nutzen fehlende Perspektiven aus.

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Frauenrechte im Osten:

    "Umfragen zeigen: Junge Frauen wählen eher linke Parteien, junge Männer eher konservativ bis rechts. Die Abwanderung der Frauen in den Westen oder größere Oststädte hinterlässt eine Lücke. Ihre Perspektiven fehlen in den Diskussionen vor Ort in den ländlichen Regionen. Rechtsextreme Parteien wie die AfD drängen in diese Lücke. Dabei verfolgt diese Partei auch Ziele, die eigentlich besonders hier in Ostdeutschland gar nicht verfangen dürften: Etwa die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. In Jahrzehnten unter großen Opfern erkämpfte Frauenrechte dürfen aber von rechten Kräften nicht einkassiert werden. Ein Blick in das Wahlprogramm der AfD sollte allen Frauen die Augen öffnen."/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
