    Pressestimme

    'Augsburger Allgemeine' zu Heizkosten/Energiepolitik

    Für Sie zusammengefasst
    • CSU und FDP kritisieren Heizpflicht und Wärmepumpen.
    • "Meine Heizung gehört mir" fördert Öl- und Gasheizungen.
    • Torschlusspanik könnte hohe Kosten für Nutzer bringen.

    AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Heizkosten/Energiepolitik:

    "Immer haarscharf an der Populismus-Grenze, und manchmal auch darüber hinaus, wetterten CSU, FDP und andere gegen "Heizzwang" und Wärmepumpen und polterten in jedem Bierzelt, jeder Talkshow, der Staat habe nichts im privaten Heizungskeller verloren. Das mag ja sogar stimmen. Nur löste die "Meine Heizung gehört mir"-Bewegung (vielleicht unfreiwillig) einen regelrechten Boom für Öl- und Gasheizungen aus. Wer sich in Torschlusspanik oder aus purem Trotz damals schnell noch eine Öl- oder Gasheizung einbaute, wird schon bald die Zeche dafür bezahlen."/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
