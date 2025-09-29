    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Handelsblatt' zu AfD/Stellenabbau

    Für Sie zusammengefasst
    • Industriearbeitsplätze verschwinden im Südwesten schnell.
    • Transformationsgewinner könnten Arbeitsplätze sichern.
    • AfD gewinnt Zustimmung in Auto-Epizentrum Schwaben.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu AfD/Stellenabbau:

    "Im Südwesten verschwinden gerade Industriearbeitsplätze im Rekordtempo. (.) Nun geht es um Arbeitsplätze, die eigentlich Transformationsgewinner hätten sein können. Und diese Mischung aus dem individuellen Empfinden, sich optimal auf die Herausforderungen der Zeit vorbereitet zu haben, und nun dennoch Angst vor der Zukunft haben zu müssen, schürt Frust. Man kann jetzt schon beobachten, wie dieser sich im Auto-Epizentrum Schwaben in Zustimmung für die AfD wandelt, wie die rechtsextreme Partei dort überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt, je nach Gegend zweit- oder drittstärkste Kraft ist. (.) Es ist nicht leicht, darauf unmittelbar zu reagieren. Vermutlich wäre es aber hilfreich, man würde sich der Industrie mit einer Politik widmen, die nicht nahezu jährlich wie in der Antriebsfrage die Prämissen ändert. Oder man würde wirtschaftliche Bedingungen schaffen, unter denen auch Industriearbeitsplätze wieder zukunftsfähig erscheinen."/yyzz/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Handelsblatt' zu AfD/Stellenabbau "Handelsblatt" zu AfD/Stellenabbau: "Im Südwesten verschwinden gerade Industriearbeitsplätze im Rekordtempo. (.) Nun geht es um Arbeitsplätze, die eigentlich Transformationsgewinner hätten sein können. Und diese Mischung aus dem individuellen …