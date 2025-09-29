    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Abschiebung von Gefährdern

    Für Sie zusammengefasst
    • Pragmatismus vs. Moral: Abschiebung von Gefährdern?
    • Innenministerium verhandelt trotz Terroristenverbot.
    • Moralischer Preis für Abschiebungen ist fraglich.

    OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Abschiebung von Gefährdern:

    "Pragmatismus oder Moral, das ist hier die Frage. Denn eigentlich gilt: Mit Terroristen wird nicht verhandelt, also auch nicht mit den Taliban. Beamte des Innenministeriums reisen aber trotzdem nach Kabul, um mit den Machthabern zu verhandeln. Das Ziel: Alexander Dobrindt will Straftäter und Gefährder aus Afghanistan abschieben. Die meisten Afghanen, die kommen, haben ein Recht zu bleiben. Dass man Gefährder und Unterstützer der Terrorregimes loswerden will, ist verständlich und richtig. Aber wie hoch darf der moralische Preis sein? Die Taliban werden sich bedanken, wenn wir ihnen potenzielle Kämpfer vor die Haustür karren. Und in anderen Ländern wird man mit Interesse registrieren, dass Deutschland offenbar doch mit Terroristen verhandelt."/yyzz/DP/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
