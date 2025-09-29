    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Nürnberger Nachrichten' zu neuen Doppelspitzen der Bayern-SPD

    Für Sie zusammengefasst
    • SPD ignoriert Wählerbedürfnisse, Kluft wächst.
    • Neue Generalsekretäre sollen Basis stärken.
    • Bayern-SPD steht vor existenzieller Herausforderung.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu neuen Doppelspitzen der Bayern-SPD:

    "Während die SPD noch an wohlfeilen Papieren zu Asyl und Migration gebastelt hat, zur Arbeitswelt und zum Wohnen, hat sich draußen bei ihrer Wählerschaft ein anderes Bild verfestigt. Lange Zeit glaubten die Sozialdemokraten auch im Freistaat, sie könnten diese Entwicklung ignorieren. Die Kluft, die sich zwischen ihrer Wählerschaft und ihrem eigenen, elitären Anspruch auftat, die sahen sie nicht. Es war und ist eine schleichende Entfremdung mit fatalen Folgen. Wer einmal enttäuscht ist, der kehrt nicht mehr zurück. Es ist ein Balanceakt, den die SPD wagen muss, die ihre verbliebenen Wähler nicht verprellen, die Verprellten aber zurückholen will. Ein erster Ansatz zeichnet sich ab, denn mit Kathrin Pollack und Uwe Kirschstein hat sie sich zwei Kommunalpolitiker als Generalsekretäre geholt, die nicht nur die fränkische Karte spielen können, sondern tatsächlich an der Basis verankert sind. So oder so: Für die bayerische SPD geht es um alles - Luft nach unten hat sie keine mehr."/yyzz/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Nürnberger Nachrichten' zu neuen Doppelspitzen der Bayern-SPD "Nürnberger Nachrichten" zu neuen Doppelspitzen der Bayern-SPD: "Während die SPD noch an wohlfeilen Papieren zu Asyl und Migration gebastelt hat, zur Arbeitswelt und zum Wohnen, hat sich draußen bei ihrer Wählerschaft ein anderes Bild verfestigt. …