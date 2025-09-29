Verfahren um Todesflug Rio-Paris wird neu aufgerollt

In erster Instanz waren Air France und Airbus vor zwei Jahren vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen worden. Das Gericht hatte damals geurteilt, dass sie zwar teils nachlässig oder unvorsichtig gehandelt hätten, doch ein eindeutiger Kausalzusammenhang zum Unglück sich nicht herstellen lasse. Die Staatsanwaltschaft war in Berufung gegangen./rbo/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 196,1 auf Lang & Schwarz (28. September 2025, 18:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +0,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 155,34 Mrd..

Airbus zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 217,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +2,01 %/+17,31 % bedeutet.