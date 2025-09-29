Nucro-Technics beginnt mit der Entwicklung von Analysemethoden für die PNKP-Technologie

Vancouver, Kanada – 28. September 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Auftragsforschungsinstitut Nucro-Technics Inc. („Nucro-Technics“) mit Sitz in Toronto, das in Zusammenarbeit mit Onco präklinische und analytische Entwicklungsdienste durchführt (siehe Pressemitteilung vom 4. Juli 2025), mit Laborarbeiten im Rahmen des Programms des Unternehmens begonnen hat, das dem Unternehmen eine Zulassung als Prüfpräparat (Investigational New Drug/IND) ermöglichen soll. Der Schwerpunkt dieser ersten Phase liegt auf der Entwicklung und Validierung fortgeschrittener Analysemethoden zur Messung des exklusiv lizenzierten Polynukleotidkinase-Phosphatase-Hemmers (PNKP) von Onco (die „Technologie“) sowohl in präklinischen Proben als auch in Arzneimittelformulierungen. Diese Methoden sind ein Eckpfeiler präklinischer Tests und stellen sicher, dass Forscher zuverlässig nachverfolgen können, wie das Medikament im Körper verarbeitet wird. Ein Teil dieser Bemühungen wird Tiermodellversuche umfassen, um wichtige Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie der Wirkstoff metabolisiert und verteilt wird, bevor der Übergang zu klinischen Studien erfolgt. In der Praxis bedeutet dies, dass mit dieser Arbeit die wesentlichen Analyseinstrumente festgelegt werden, die von den Regulierungsbehörden als notwendige Voraussetzung für künftige klinische Humanstudien benötigt werden.

Die Analysemethoden, die Nucro-Technics für diese Labortests entwickelt, basieren auf der Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie (LC-MS), einer Goldstandard-Technologie[i] für empfindliche und präzise Wirkstoffmessungen. Diese Assays dienen der Quantifizierung der PNKP-Technologie (auch als A83B4C63 bezeichnet) in Tiermodellplasmen und verwandten biologischen Systemen sowie des proprietären Nanopartikel-Verabreichungssystems auf Polymerbasis. Durch die genaue Messung sowohl der freien als auch der verkapselten Form des Wirkstoffs sollen die Methoden kritische Daten zur Stabilität, zum Metabolismus und zur Gesamtexposition in vivo liefern. Diese duale Fähigkeit ist angesichts des neuartigen Formulierungsansatzes, der im Mittelpunkt des Onco-Programms steht, besonders wichtig.