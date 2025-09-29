TAGESVORSCHAU
Termine am 29. September 2025
Für Sie zusammengefasst
- 10:00 Lufthansa Kapitalmarkttag in München.
- 10:30 GBR: Geldmenge M4 und Hypothekenzusagen.
- 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe und Dallas Fed.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 29. September.
^
TERMINE UNTERNEHMEN:
10:00 Lufthansa, Kapitalmarkttag am Flughafen München
FRA: Totalenergies, Investorentag
TERMINE KONJUNKTUR
10:30 GBR: Geldmenge M4
10:30 GBR: Hypothekenzusagen
10:30 GBR: Konsumentenkredit
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 9/25
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 8/25
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/25
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen