'Starkes Ergebnis'

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach mehreren teils überraschenden Erfolgen der CDU bei den Stichwahlen um Oberbürgermeister-Ämter in Nordrhein-Westfalen spricht der Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzende Hendrik Wüst von einem "starken Ergebnis" für seine Partei. Es sei ein "Votum für eine pragmatische, lösungsorientierte, christdemokratische Politik der Mitte", sagte Wüst bei der CDU-Wahlparty in Düsseldorf.

"Das Ergebnis zeigt: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen sehen, dass die CDU über alle politischen Ebenen hinweg in Nordrhein-Westfalen in den letzten fünf Jahren gute Arbeit gemacht hat."