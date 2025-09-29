Müssen Sorgen der Menschen ernst nehmen

BERLIN (dpa-AFX) - Nach den teils enttäuschenden Ergebnissen der SPD bei den Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen hat die SPD-Bundesvorsitzende Bärbel Bas ihre Partei dazu aufgerufen, die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen und den Alltag zu verbessern. "Darauf muss der gesamte Fokus unserer Arbeit liegen. Das gilt für NRW genauso wie für das ganze Land", sagte Bas der Deutschen Presse-Agentur.

Die Niederlage der Sozialdemokraten bei der Oberbürgermeister-Stichwahl in Dortmund sei schmerzhaft. Sie werde aber überstrahlt vom Überraschungssieg in Köln. "Als SPD konnten wir uns in der großen Mehrheit der Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen behaupten", so Bas.